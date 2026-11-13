Araujo surprend Liverpool par un aveu étonnant sur son niveau

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L'autocritique, l'ambition et l'insatisfaction de soi : trois piliers incontournables dans le football, ce sport qui ne se souvient pas du passé et vous place chaque jour devant une nouvelle épreuve. Et il semble que Ronald Araujo, le défenseur de Liverpool, garde bien ces principes à l'esprit.

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Araujo a gagné l'affection des supporters de Liverpool après avoir rejoint l'équipe, sous forme de prêt en provenance de Barcelone, grâce à ses prestations défensives remarquables, à sa forte personnalité et à ses gestes exprimant son attachement, comme poser la main sur l'écusson de Liverpool. Pour autant, il ne se contente pas de ce qu'il a accompli jusqu'ici : il veut davantage.

Le journal Sport a publié les déclarations de Ronald Araujo, formulées lors d'un entretien avec les médias officiels du club anglais, dans lequel il a affirmé ne pas être satisfait de son niveau avec Liverpool.

Le joueur uruguayen est revenu sur ses premiers mois d'expérience dans le Merseyside, et a assuré qu'il disposait d'une grande marge de progression et d'amélioration. Il a déclaré : « Ce fut une expérience formidable, mais je suis aussi venu ici prêt à relever ce défi. »

Il a ajouté : « Je sais que beaucoup de choses m'attendent encore. Sur le plan personnel, je ne suis pas satisfait de mon niveau, et je ne peux pas rester bloqué à ce stade ; nous devons continuer à travailler. »

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Il a affirmé : « C'est l'un des traits de ma personnalité. Continuer à travailler, continuer à donner le meilleur de moi-même et continuer à apprendre, ce sont les principes auxquels je tiens. »

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Le joueur uruguayen a porté un regard critique sur ses performances, malgré sa réussite à conquérir l'affection des supporters d'Anfield, reconnaissant qu'il avait une grande marge d'amélioration et de progression.

Sur le plan footballistique, Araujo s'est retrouvé dans un environnement qui met en valeur ses points forts : le style de jeu repose en effet sur la puissance physique et le jeu direct, avec moins de prises de décision et davantage de duels.

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En évoluant principalement au poste d'arrière droit, un poste qui ne lui est pas étranger, Araujo donne à l'entraîneur Andoni Iraola exactement ce dont il a besoin.

Dans le football anglais, il est désormais capable d'exploiter son impétuosité et sa supériorité physique, sans être autant contraint par les exigences d'un football fondé sur le placement et la possession.

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Pour un joueur qui prend plaisir aux tâches défensives, il affiche des niveaux remarquables de match en match. Il met aussi en avant un aspect connu de ses qualités, à savoir la marque de buts, puisqu'il en a inscrit deux jusqu'à présent, tous deux en Ligue des champions, face au LASK et à Villarreal.

Araujo joue également un rôle important dans le secteur offensif de Liverpool, et il a par exemple délivré la passe précédant la passe décisive sur le but de Florian Wirtz face à Crystal Palace.

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Le joueur prêté par Barcelone place les objectifs collectifs en tête de ses priorités, avant toute distinction ou reconnaissance individuelle.

Après avoir reçu le prix Standard Chartered du meilleur joueur du mois d'octobre, Araujo a expliqué que les récompenses individuelles passaient au second plan pour lui, déclarant : « Ma faim et mon ambition, c'est de remporter des titres. »

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Il a conclu : « Nous avons une équipe formidable, et au regard du statut de Liverpool et de la dimension de ce club, il doit se battre pour chaque titre cette saison. »