Aquilani limogé par Sassuolo après une série désastreuse de cinq défaites consécutives

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Sassuolo s’est officiellement séparé de son entraîneur Alberto Aquilani après une série de mauvais résultats en première division italienne. Cette décision fait suite à la lourde défaite 3-0 concédée samedi face à la Roma, son ancien club, et met fin à un passage aussi bref que difficile pour l’ancien milieu de terrain.

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Une série désastreuse met fin au mandat d’Aquilani

Son départ semblait inévitable depuis plusieurs semaines, mais Sassuolo a désormais confirmé le limogeage d’Aquilani. L’ancien milieu de terrain de la Roma et de Liverpool a été démis de ses fonctions après une série catastrophique de cinq défaites consécutives en Serie A, qui n’a guère laissé d’autre choix aux dirigeants du club.

Les statistiques d’Aquilani au cours de son bref passage au Mapei Stadium dressent un bilan difficile pour le jeune entraîneur. Toutes compétitions confondues cette saison, en Serie A comme en Coupe d’Italie, il n’a obtenu que quatre victoires et deux matches nuls, pour sept défaites. Le manque de régularité a fini par avoir raison de son projet.

Des débuts prometteurs à la chute

On pourrait facilement oublier que le mandat d’Aquilani avait débuté dans un réel climat d’optimisme. Nommé durant l’été pour succéder à Fabio Grosso, l’entraîneur de 42 ans avait signé un contrat censé le lier au club jusqu’en juin 2028. Il s’agissait de sa première expérience à la tête d’une équipe de l’élite, après des passages en Serie B à Pise et à Catanzaro, précédés d’un poste d’entraîneur au centre de formation de la Fiorentina.

Aquilani avait même commencé sur une note positive, avec notamment une mémorable victoire 3-2 face à la Juventus le 13 septembre. Mais ce succès s’est révélé être un faux départ plutôt qu’un tournant. Après un honorable match nul 1-1 contre l’AC Milan, l’équipe s’est complètement effondrée et a enchaîné cinq défaites, laissant le groupe sans confiance.

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Sassuolo cherche un successeur

Aquilani parti, l’attention à Reggio d’Émilie se porte désormais sur son successeur. Roberto D’Aversa apparaît comme le grand favori pour le poste. L’ancien entraîneur de Parme et de Lecce est considéré comme un choix sûr, capable de stabiliser l’effectif actuel.

D’Aversa n’est toutefois pas le seul nom connu évoqué pour le poste. Vincenzo Montella, ancien sélectionneur de la Turquie et légende de la Roma, figure également parmi les candidats envisagés.

Sassuolo menacé de relégation avant d’affronter le Genoa

Sassuolo occupe actuellement la 17e place du classement de Serie A avec huit points, à une seule longueur de Monza, 18e et dans la zone de relégation. Après la trêve internationale en cours, Sassuolo reprendra le championnat en accueillant le Genoa le 22 novembre.