Après une seule saison... Garnacho aux portes d'une nouvelle surprise en Premier League

Aston Villa est entré dans des négociations avancées pour boucler le transfert de l'ailier international argentin Alejandro Garnacho, en provenance de Chelsea lors de l'actuelle période des transferts estivaux.

Les détails indiquent que l'accord proposé porte sur un prêt d'une durée d'une saison, assorti d'une clause d'achat obligatoire sous conditions. Toutefois, les termes de l'accord restent modifiables et aucune décision définitive n'a encore été prise, selon le journal « The Athletic ».

Cette démarche fait suite à une requête directe de l'entraîneur Unai Emery, l'un des plus grands admirateurs des qualités du joueur de 22 ans. Ce dernier avait déjà tenté de le recruter l'été dernier, avant son départ pour Chelsea en provenance de Manchester United, et il revient cette fois avec insistance pour conclure l'opération.

Bien que l'AS Rome ait manifesté son intérêt pour Garnacho, la direction d'Aston Villa est confiante dans sa capacité, à travers le projet d'Emery, à convaincre le joueur de rejoindre le stade de « Villa Park ». Ces négociations suivent une trajectoire totalement distincte du transfert attendu de Morgan Rogers vers Chelsea pour 117 millions de livres sterling.

Aston Villa avait finalisé ce mois-ci un transfert record en recrutant Yohann Manzambi de Fribourg, en remplacement direct de Rogers, avant de concentrer ses efforts sur le renforcement des postes d'ailiers. Les options envisagées incluaient notamment Ibrahim Mbaye du Paris Saint-Germain et Crysencio Summerville de West Ham, avant que la balance ne penche en faveur de Garnacho.

L'ailier argentin a obtenu l'autorisation du nouvel entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso, de s'absenter du début du stage de préparation de l'équipe, afin de fixer sa nouvelle destination. Garnacho avait rejoint Chelsea l'été dernier en provenance de Manchester United dans le cadre d'un transfert de 40 millions de livres sterling, mais il a peiné à s'imposer dans le onze de départ durant la saison 2025-2026. Il n'a en effet disputé que 22 matchs toutes compétitions confondues (dont 14 en Premier League) et inscrit huit buts.

Rappelons que le produit de l'académie de l'Atlético Madrid avait marqué 26 buts en 144 matchs avec Manchester United, avant que son temps de jeu ne diminue sous la direction de l'entraîneur Ruben Amorim et qu'il ne quitte Old Trafford sur une fin douloureuse, au cours de laquelle il a reconnu avoir commis certaines erreurs. Sur le plan international, Garnacho compte huit sélections avec l'équipe première d'Argentine, et il figurait dans la liste préliminaire de 55 joueurs pour la Coupe du monde sans faire partie de la liste définitive.

De son côté, Rogers s'apprête à signer un contrat de six ans, avec une option de prolongation d'une année supplémentaire, avec Chelsea. Le montant de l'opération, qui s'élève à 117 millions de livres sterling, constitue un record dans l'histoire de Chelsea, dépassant le précédent record établi par le recrutement d'Enzo Fernández de Benfica pour 106 millions de livres sterling en 2023.