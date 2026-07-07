Après une seule saison, Al-Hilal récupère Al-Owais, arraché aux griffes d’Al-Dir’iya et d’Al-Shabab

Mohamed Al-Owais, gardien d’Al-Ula, s’apprête à retrouver Al-Hilal lors du prochain mercato estival, un an après l’avoir quitté.

Il avait quitté le club lors du précédent mercato estival pour s’engager avec Al-Ola, en première division saoudienne (Yellow League), et a atteint avec cette formation la finale des barrages d’accession à la Roshen League, avant de s’incliner face à Al-Dir’iya.

Selon le quotidien saoudien Al-Sharq Al-Awsat, le gardien international serait à 90 % d’accord pour revenir au Hilal la saison prochaine, pour un contrat de deux ans, conformément à son souhait personnel, malgré d’autres offres.

Parmi ces prétendants, Al-Shabab lui avait proposé de devenir titulaire lors de l’ensemble des rencontres de la saison à venir.

Dir'iya avait également manifesté son intérêt pour le gardien, séduit par ses performances lors de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Âgé de 34 ans, le gardien a déjà porté les couleurs d’Al-Shabab de 2014 à 2017, avant de rejoindre Al-Ahli (2014-2022), puis Al-Hilal (2022-2024) et enfin Al-Ula en 2025.