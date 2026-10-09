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Al Nassr v Diriyah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Abdelmawgood Samir
Traduit par

Après une nouvelle victoire d'Al-Nassr, Ronaldo délivre son message à sa manière

Al Nasr FC vs Al Diriyah
Al Nasr FC
Al Diriyah
Saudi Pro League
Portugal
C. Ronaldo
Arabie saoudite
Portugal

Qu'a-t-il dit ?

Le Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, a adressé un bref message après la victoire face à Al-Diriyah sur le score de trois buts à zéro, dans le cadre de la huitième journée du championnat Roshn saoudien, après avoir contribué à ce succès par un nouveau but qui le rapproche d'un pas supplémentaire d'un exploit historique : atteindre les 1000 buts au cours de sa carrière footballistique.

Ronaldo a publié sur ses comptes de réseaux sociaux un message dans lequel il a écrit : « Mission accomplie. Rendez-vous au prochain match », en référence à la clôture de cette rencontre et à la concentration sur la prochaine échéance avec son équipe.

La star portugaise a porté son total de buts à 980, se retrouvant à seulement 20 buts de franchir la barre des mille, un chiffre qu'il cherche à atteindre avant de tirer le rideau sur sa carrière professionnelle.

Sur le plan des compétitions du championnat saoudien cette saison, Ronaldo a inscrit son quatrième but, après avoir déjà marqué face à Al-Riyadh, Al-Taawoun et Abha, poursuivant sa présence offensive avec Al-Nassr dans sa quête de titres.

Le capitaine d'Al-Nassr continue de courir après ce chiffre historique, tandis que ses supporters attendent ses prochaines réalisations devant le but, dans l'espoir d'assister à son exploit exceptionnel sous le maillot du club saoudien.

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