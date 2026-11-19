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Six mois après son opération, Ferland Mendy, star du Real Madrid, pourrait faire son retour dans le groupe convoqué pour les matchs.

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Selon le quotidien AS, qui cite « L'Équipe », le latéral français est pressenti pour être la principale nouveauté dans la liste de l'entraîneur José Mourinho pour affronter le Celta Vigo samedi prochain, lors de la 13e journée de Liga.

Mendy avait été victime d'une blessure au tendon du muscle droit fémoral de la jambe droite, ce qui l'avait contraint à subir une intervention chirurgicale le 11 mai dernier.

Il s'agissait d'un nouveau coup dur, qui a limité Mendy à seulement 9 matchs disputés sur l'ensemble de la saison dernière, après une série de blessures musculaires et à la cheville qui l'ont retenu à l'infirmerie pratiquement toute la saison.

Avec ce retour dans le groupe, le latéral français pourrait mettre un terme au long calvaire qu'il a vécu à cause des blessures, lesquelles l'ont également éloigné de l'équipe de France, qu'il n'a plus rejointe depuis l'Euro 2024.

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Les contours du retour de Mendy ont commencé à se dessiner début octobre dernier, lorsqu'il est apparu lors de séances individuelles à la Cité sportive de Valdebebas, avant de rejoindre l'entraînement collectif six jours plus tard.

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Depuis, Ferland Mendy a passé plus d'un mois à se préparer, et il pourrait récolter les fruits de ce travail dès ce week-end.

Le Real Madrid occupe la deuxième place de la Liga avec 30 points, à 3 longueurs de son rival historique, le FC Barcelone, leader du championnat.