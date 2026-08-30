Xabi Alonso, l'entraîneur de Chelsea, s'est exprimé au sujet de la blessure de son joueur Moisés Caicedo, lors de la victoire 4-3 face à Brighton, ce dimanche, dans le cadre de la deuxième journée de Premier League.

Le milieu de terrain équatorien a disputé la seconde période, mais il a été contraint de quitter la pelouse peu de temps après, en raison d'une contusion.

Le site Tribuna a rapporté les déclarations d'Alonso à l'issue de la rencontre, où l'entraîneur espagnol a affirmé : « Nous espérons qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle blessure, et qu'elle ne soit pas plus grave que la fois précédente. »

Il a ajouté : « Il a fait preuve de prudence et a décidé de s'arrêter, ses sensations n'étaient pas les meilleures, mais nous devons évaluer son état. »

Il a poursuivi : « Ce n'était pas plus que la fois précédente. Il a été prudent. Ses sensations n'étaient pas les meilleures. Ce n'était pas quelque chose de nouveau. »

Dans le même temps, Xabi Alonso a semblé grandement séduit par la prestation de la recrue, le gardien Emiliano Martínez.

L'entraîneur a évoqué les débuts du portier argentin avec Chelsea, en déclarant : « Je suis satisfait de son premier impact. Il possède ce charisme et cette aura qui l'aident à se connecter avec le reste de l'équipe. »

Il a souligné : « Je lui ai parlé hier, nous avons discuté du match, et il se sentait prêt. Je n'ai pas besoin de lui dire beaucoup de choses pour qu'il livre une bonne prestation. Il voulait garder sa cage inviolée, mais j'ai été satisfait de son premier impact. »

Xabi Alonso a refusé de confirmer si Pedro Neto continuerait à évoluer dans les rangs de Chelsea après la fin de la période des transferts estivaux 2026.

L'entraîneur espagnol a déclaré : « Dans le football, je ne garantis rien. J'ai été satisfait de la performance de Pedro. Il a joué avec beaucoup d'énergie. Et il sera très important cette saison. »

Neto a récemment été lié à un transfert vers Manchester City ainsi qu'Al-Hilal, le club saoudien ayant manifesté un intérêt particulier pour le recruter.