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Al Hilal v Al Nassr: Arab Club Champions Cup FinalGetty Images Sport
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Après une absence, Al-Aqidi retrouve Ronaldo dans le onze d'Al-Nassr face à Al-Taawoun

Al Nasr FC vs Al-Taawoun
Al Nasr FC
Al-Taawoun
Saudi Pro League
C. Ronaldo
Arabie saoudite
Portugal

Le Mondial au grand complet

L'Australien Ange Postecoglou, entraîneur d'Al-Nassr, a dévoilé la composition d'« Al-Alami » pour affronter Al-Taawoun, vendredi soir, dans le cadre de la quatrième journée du championnat Roshn, un match durant lequel l'équipe cherche à poursuivre son départ idéal après avoir remporté ses trois premières journées.

Al-Nassr aborde la rencontre avec un moral élevé après avoir récolté 9 points grâce à trois victoires consécutives, et affiché un niveau solide depuis le début de la saison, avec pour temps fort la victoire spectaculaire face à Al-Ettifaq sur le score de 3-2, malgré une grande partie de la rencontre disputée à 10 joueurs.

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La composition d'Al-Nassr a été marquée par le retour du gardien Nawaf Al-Aqidi dans le onze titulaire pour la première fois cette saison, après que Postecoglou a décidé de le titulariser pour pallier l'absence du Brésilien Bento Matheus, expulsé lors de la précédente rencontre face à Al-Ettifaq, permettant ainsi à Al-Aqidi de retrouver les cages d'« Al-Alami » pour un nouveau test.

Le Portugais Cristiano Ronaldo a par ailleurs de nouveau figuré dans le onze de départ pour le deuxième match consécutif, après avoir été titulaire face à Al-Ettifaq avant d'être remplacé à la mi-temps, tandis qu'il mène l'attaque aux côtés du Sénégalais Sadio Mané et du Français Kingsley Coman.

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La composition d'Al-Nassr est la suivante :

Gardien de but : Nawaf Al-Aqidi.

Défense : Salem Al-Najdi, Mohamed Simakan, Abdulelah Al-Amri, Nawaf Bouchel.

Milieu de terrain : Samu Costa, Angelo Gabriel, João Félix.

Attaque : Sadio Mané, Cristiano Ronaldo, Kingsley Coman.

Postecoglou espère que son équipe poursuivra sa série de victoires et conservera un parcours parfait, d'autant plus que la rencontre face à Al-Taawoun représente un nouveau test pour les ambitions d'Al-Nassr dans la course à la tête du championnat Roshn, lui qui dispose d'une grande puissance offensive menée par Ronaldo, Mané et Coman, aux côtés de João Félix, qui a brillé de manière remarquable lors de la remontada face à Al-Ettifaq.

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