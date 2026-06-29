Après un voyage de 30 heures, Mendy retrouve le groupe sénégalais pour la Coupe du monde

Le gardien sénégalais Édouard Mendy va retrouver le groupe des Lions de la Teranga, qui se prépare pour la Coupe du monde 2026, après un bref passage en Arabie saoudite.

Le gardien s’était rendu à Djeddah pour subir des examens médicaux approfondis, sous la supervision de son club, Al-Ahli, après s’être blessé lors de la rencontre face à la Norvège, comptant pour la deuxième journée de la phase de groupes.

Il a manqué la dernière rencontre de la phase de groupes face à l’Irak, remportée 5-0 par les Lions de la Teranga.

Selon le journaliste Ben Jacobs, qui s’exprimait sur X : « Mendy a effectué un aller-retour de 30 heures après s’être rendu en Arabie saoudite pour faire évaluer sa blessure au genou. »

Il a ajouté : « Le gardien rejoindra le camp de la sélection sénégalaise demain, mardi, en vue du match contre la Belgique en seizièmes de finale. »

Il a précisé : « Al-Ahly souhaitait évaluer la blessure, tandis que Mendy s’est dit ravi de retourner en Arabie saoudite. Il a également demandé à partir immédiatement afin de pouvoir revenir à temps pour suivre le match de son équipe nationale contre la Belgique. »

Il a conclu : « Mendy espère toujours pouvoir revenir pour jouer avec le Sénégal si la sélection parvient à se qualifier pour le tour suivant, étant entendu que la Fédération sénégalaise réévaluera son état physique dès son retour. »