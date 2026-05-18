Après un premier semestre décevant, Quinten Timber quitte déjà l’Olympique de Marseille et vise un transfert de premier plan

Selon le quotidien de référence L’Équipe, Quinten Timber cherchera un nouveau club cet été. Le milieu de terrain, qui compte dix sélections avec les Pays-Bas, est libre de partir et vise un transfert de très haut niveau.

Après la certitude, intervenue la semaine passée, de l’absence de l’OM en Ligue des champions la saison prochaine, le club doit procéder à un vaste remaniement de son effectif et le Néerlandais figure parmi les joueurs mis sur le marché.

Recruté lors du mercato d’hiver, le milieu de terrain n’a pas encore totalement convaincu : il a disputé 15 matchs officiels en Ligue 1 sans marquer ni offrir de passe décisive.

L’OM, qui l’avait recruté 4,5 millions d’euros auprès de Feyenoord il y a seulement quatre mois, devrait tout de même réaliser une plus-value intéressante sur ce transfert. Le Néerlandais est sous contrat jusqu’en milieu d’année 2030.

Selon L’Équipe, le Néerlandais se montre lui-même partant pour un nouveau défi et viserait la Premier League, où joue déjà son frère Jurriën Timber.

Igor Paixão, lui aussi sous contrat jusqu’en 2030, pourrait connaître le même sort : l’ailier de 25 ans est très courtisé et sa vente offrirait un second souffle financier au club phocéen.

Selon L’Équipe, le club reste sous surveillance renforcée de l’UEFA, suite à des accords financiers conclus en 2022 avec l’instance européenne. En cas de non-respect des conditions imposées, de nouvelles sanctions pourraient être prononcées. Le club avait déjà écopé d’une amende de deux millions d’euros, dont une grande partie avec sursis.