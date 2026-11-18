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Une star d'Al-Ahli s'est rétablie à quelques heures du Clasico face au rival historique, Al-Nassr, en Roshn Saudi League.

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Al-Ahli reçoit son rival Al-Nassr vendredi prochain au stade Al-Inma de Djeddah, dans le cadre d'une rencontre en retard de la 9e journée de Roshn Saudi League.

À quelques heures du match, le compte officiel d'Al-Ahli a publié des photos de la séance d'entraînement disputée par l'équipe ce mercredi, sur lesquelles on aperçoit le latéral gauche Zakaria Hawsawi participer normalement.

C'est la première fois que Hawsawi prend part aux entraînements d'Al-Ahli, après en avoir été écarté pendant environ un mois et demi en raison d'une blessure.

Le latéral gauche avait été victime d'une contusion au ligament du genou lors de sa participation avec la sélection saoudienne à la 27e édition de la Coupe du Golfe arabe, « Khaleeji 27 », en septembre et octobre derniers.

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Depuis, le joueur de 25 ans n'a disputé aucun match avec Al-Ahli, à savoir face à Al-Fateh, Al-Feiha, Al-Khaleej et Al-Shabab en Roshn Saudi League, ainsi que face aux Émiratis d'Al-Wasl et aux Qataris d'Al-Gharafa et d'Al-Sadd en Ligue des champions de l'AFC Élite.

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Le retour de Hawsawi constituera un renfort de poids pour Al-Ahli, d'autant que le Néerlandais Marino Pušić, entraîneur de l'équipe, comptait sur lui comme titulaire au poste de latéral gauche avant sa blessure.

Le défenseur saoudien a disputé 8 matchs avec Al-Ahli toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, sans parvenir à marquer ni à délivrer la moindre passe décisive.

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Le retour de Hawsawi intervient au moment où l'absence de deux autres joueurs d'Al-Ahli a été confirmée : l'ailier saoudien Saleh Abu Al-Shamat et le milieu de terrain arménien Eduard Spertsyan .

Spertsyan a été victime d'une déchirure de l'adducteur lors du match nul sans but entre Al-Ahli et les Qataris d'Al-Sadd, le 2 novembre, comptant pour la 4e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions de l'AFC Élite.

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En raison de cette blessure, le joueur arménien a manqué les rencontres de sa sélection lors de la trêve internationale actuelle, face à Chypre et à la Lettonie en Ligue des nations, et a suivi un programme intensif de soins et de rééducation sous la supervision du staff médical de la sélection, en coordination avec celui d'Al-Ahli.

Les deux staffs ont travaillé à la rééducation optimale de Spertsyan afin de lui permettre de reprendre la compétition en toute sécurité, sans risque de rechute, ce qui ne pouvait pas se faire avant le Clasico face à Al-Nassr.

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De son côté, Saleh Abu Al-Shamat s'est blessé à l'épaule lors de la victoire d'Al-Ahli 3-1 face aux Émiratis d'Al-Wasl, le 12 octobre dernier, lors de la 2e journée de la phase de ligue de la compétition asiatique.

Cette blessure a privé le jeune ailier des matchs face à Al-Feiha, Al-Khaleej et Al-Shabab en Roshn Saudi League, ainsi que des deux rencontres face aux Qataris d'Al-Gharafa et d'Al-Sadd en Ligue des champions de l'AFC Élite.

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Abu Al-Shamat n'a pas non plus pu rejoindre la sélection saoudienne lors de la trêve internationale actuelle, puisqu'il suivait un programme de rééducation dans l'espoir d'être disponible pour le Clasico face à Al-Nassr, ce qui n'a finalement pas été possible.

Le Clasico face à Al-Nassr revêt une importance particulière pour Al-Ahli, d'autant qu'il sera décisif pour relancer le club dans la course au titre de Roshn Saudi League cette saison.

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Al-Ahli occupe la sixième place du championnat saoudien avec 21 points, fruit de 7 victoires et 4 défaites, soit 9 longueurs de retard sur Al-Hilal, solide leader.

De son côté, Al-Nassr occupe la troisième place du classement avec 28 points, à deux longueurs d'Al-Hilal, et n'est devancé qu'à la différence de buts par Al-Qadsiah, deuxième.