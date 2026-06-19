Après un départ manqué… Raya dévoile ce dont l’Espagne a besoin face à l’Arabie saoudite

Le gardien de but de l’équipe d’Espagne, David Raya, se dit confiant dans la capacité de son équipe à livrer une performance plus tranchante dimanche prochain contre l’Arabie saoudite, malgré le match nul décevant concédé lors de la première journée face au Cap-Vert.

Les champions d’Europe en titre et grands favoris du tournoi aborderont leur deuxième sortie à Atlanta sous une pression grandissante, notamment parce que le jeune prodige Lamine Yamal poursuit sa convalescence suite à sa blessure, alors que le public et la presse espagnols multiplient les critiques envers les choix tactiques du sélectionneur Luis de la Fuente.

Bien qu’il ait remporté le Gant d’or de la Premier League à trois reprises, le gardien titulaire d’Arsenal, âgé de 30 ans, se retrouve pour l’instant sur le banc ; De la Fuente lui préférant son homologue de l’Athletic Bilbao, Unai Simón, comme titulaire.

Dans une interview accordée vendredi à la chaîne « ESPN », le gardien a commenté le faux pas de la première journée : « Nous devons tourner la page et tirer les enseignements de ce match. Nous savions que la tâche ne serait pas facile. Nous sommes pleinement conscients que notre niveau doit s’améliorer, mais notre détermination et notre attitude n’en ont pas été affectées le moins du monde. »

Il a ajouté : « Il nous manque juste un peu de chance devant le but pour que le ballon finisse au fond des filets, et nous devons être plus décisifs dans la finition de nos actions, c’est tout. »

Raya sait ce que gérer la pression signifie : avec Arsenal, il a déjà frôlé la perte du titre en Premier League avant de voir les Gunners renverser la vapeur et finir devant Manchester City.

À ce sujet, il a déclaré : « Cela ne concerne pas seulement Arsenal ; toutes les équipes connaissent des périodes fastes et d’autres moins fastes, et dans ces moments où les choses ne se passent pas comme prévu, il faut continuer à aller de l’avant et à se battre. »

Le gardien espagnol a poursuivi : « Les grandes compétitions comme la Coupe du monde sont très longues, et comme on le dit toujours, il y a beaucoup d’histoires qui ne commencent pas par la fin que l’on espère. On ne peut pas changer ce qui s’est passé lors du premier match, mais on doit se concentrer sur le deuxième et placer la barre plus haut pour remporter les trois points. »

Cette Coupe du monde confirme que les grands favoris, comme le Brésil et le Portugal, peuvent aussi buter lors de l’entame, tandis que d’autres formations, à l’image de l’Allemagne face à Curaçao (7-1), imposent d’emblée leur supériorité. et la victoire de l’Angleterre face à la Croatie (4-2).

Interrogé sur ces performances, le gardien ibérique a analysé : « Plusieurs sélections ont connu un départ laborieux, mais on a aussi vu des formations solides comme l’Allemagne, l’Angleterre et la France. Le mieux que nous puissions faire est de nous concentrer sur nous-mêmes et sur ce que nous pouvons apporter au quotidien, sans trop prêter attention à ce qui se passe à l’extérieur ou aux autres équipes ; pour devenir champion du monde, il faut battre les meilleurs, exactement comme nous l’avons fait lors de l’Euro 2024. »