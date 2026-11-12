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L'Argentin Mauro Icardi fait face à une nouvelle crise judiciaire, après qu'un tribunal de la ville argentine de Tigre a rendu une décision lui interdisant de s'approcher de sa fille Francesca, âgée de 11 ans, ou de communiquer avec elle pendant 45 jours.

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Cela fait suite à une plainte pénale déposée par son ex-épouse Wanda Nara, dans laquelle elle l'accuse d'avoir agressé leur fille, selon le journal « The Sun » britannique.

Les détails de l'affaire remontent au vendredi 6 novembre, lorsque Nara participait à l'enregistrement de la version argentine de l'émission « MasterChef », avant de recevoir un message de sa fille via un ordinateur, dans lequel elle demandait de l'aide et déclarait, selon ce qu'ont rapporté des médias argentins : « Papa m'a frappée, j'ai peur. »

Nara s'est rendue au domicile d'Icardi dans le quartier de Nordelta, où la police est intervenue après avoir reçu un signalement concernant un possible cas de violence envers une enfant.

Selon les rapports, un différend a éclaté entre les deux parties à son arrivée, tandis qu'Icardi a refusé de parler aux policiers ou de leur remettre l'ordinateur que sa fille avait utilisé pour envoyer le message.

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Selon le journal « Bild » allemand, la plainte comporte des accusations contre Icardi d'avoir agressé sa fille à l'intérieur de son domicile, tandis que les rapports argentins indiquent que l'affaire fait l'objet d'une enquête en tant que possible cas de blessures légères.

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Le juge du tribunal de deuxième instance de Tigre, Orlando Abel Díaz, a rendu une décision conservatoire interdisant à l'ancien attaquant de l'Inter Milan de s'approcher de sa fille à moins de 100 mètres, et lui interdisant également de s'approcher à moins de 300 mètres de son domicile ou de tout lieu où elle se trouve.

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À cela s'ajoute l'interdiction de communiquer avec elle par quelque moyen que ce soit, que ce soit en face à face, par téléphone, via les réseaux sociaux ou par messages, ou par l'intermédiaire de tiers, et ce pour une durée de 45 jours à compter de la date de la notification officielle de la décision.

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Icardi nie avoir agressé sa fille

De son côté, Icardi a nié les accusations portées contre lui, et son équipe juridique a publié un communiqué dans lequel elle a affirmé : « Mauro Icardi n'a jamais frappé sa fille. »

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Ses avocats ont indiqué que l'enfant n'avait subi aucune blessure, et ont souligné qu'aucun mandat d'arrêt n'avait été émis contre le joueur.

Dans un développement ultérieur, Icardi a obtenu une exemption de détention provisoire, mais cela n'a pas annulé la décision lui interdisant de s'approcher de sa fille ou de communiquer avec elle.

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La police argentine a également effectué une perquisition de son domicile à Nordelta, le dimanche 8 novembre, sur ordre judiciaire, dans le cadre de la collecte de preuves liées à l'enquête.

L'affaire est toujours en cours d'examen, et aucun verdict n'a été rendu confirmant la véracité des accusations ou la condamnation du joueur.

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La fin d'un mariage tumultueux

Icardi et Wanda Nara étaient entrés dans une série de différends publics depuis l'annonce de leur séparation, avant d'engager les procédures de dissolution de leur mariage en 2024, au milieu de litiges répétés concernant leur vie familiale et la garde de leurs deux filles.

L'attaquant argentin a par la suite été lié à l'actrice et chanteuse argentine China Suárez, qui est apparue à ses côtés à de nombreuses reprises au cours de la dernière période.

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Sur le plan sportif, Icardi, âgé de 33 ans, avait mis fin à son engagement avec le club turc de Galatasaray à l'été 2026 après l'expiration de son contrat, devenant ainsi agent libre après une expérience qui s'étendait depuis 2022, au cours de laquelle il avait remporté plusieurs titres nationaux avec le club.

Icardi a auparavant joué avec l'Inter Milan, le Paris Saint-Germain et la Sampdoria, et il a également connu une expérience dans les rangs du Barça durant les catégories de jeunes, avant de débuter sa carrière professionnelle en Italie.