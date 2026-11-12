Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Publicité
Galatasaray A.S. v Juventus - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First LegGetty Images
Muhammad Sharaf Eldeen
Traduit par

Après un appel à l'aide : la justice interdit à Icardi de s'approcher de sa fille

Suivez GOAL sur Google

L'Argentin Mauro Icardi fait face à une nouvelle crise judiciaire, après qu'un tribunal de la ville argentine de Tigre a rendu une décision lui interdisant de s'approcher de sa fille Francesca, âgée de 11 ans, ou de communiquer avec elle pendant 45 jours.

Publicité

Cela fait suite à une plainte pénale déposée par son ex-épouse Wanda Nara, dans laquelle elle l'accuse d'avoir agressé leur fille, selon le journal « The Sun » britannique.

Les détails de l'affaire remontent au vendredi 6 novembre, lorsque Nara participait à l'enregistrement de la version argentine de l'émission « MasterChef », avant de recevoir un message de sa fille via un ordinateur, dans lequel elle demandait de l'aide et déclarait, selon ce qu'ont rapporté des médias argentins : « Papa m'a frappée, j'ai peur. »

Nara s'est rendue au domicile d'Icardi dans le quartier de Nordelta, où la police est intervenue après avoir reçu un signalement concernant un possible cas de violence envers une enfant.

Selon les rapports, un différend a éclaté entre les deux parties à son arrivée, tandis qu'Icardi a refusé de parler aux policiers ou de leur remettre l'ordinateur que sa fille avait utilisé pour envoyer le message.

Publicité
Publicité

Selon le journal « Bild » allemand, la plainte comporte des accusations contre Icardi d'avoir agressé sa fille à l'intérieur de son domicile, tandis que les rapports argentins indiquent que l'affaire fait l'objet d'une enquête en tant que possible cas de blessures légères.

Related Topics

Lire aussi :

Casillas furieux retire ses deux fils du Real Madrid

Le juge du tribunal de deuxième instance de Tigre, Orlando Abel Díaz, a rendu une décision conservatoire interdisant à l'ancien attaquant de l'Inter Milan de s'approcher de sa fille à moins de 100 mètres, et lui interdisant également de s'approcher à moins de 300 mètres de son domicile ou de tout lieu où elle se trouve.

Publicité

À cela s'ajoute l'interdiction de communiquer avec elle par quelque moyen que ce soit, que ce soit en face à face, par téléphone, via les réseaux sociaux ou par messages, ou par l'intermédiaire de tiers, et ce pour une durée de 45 jours à compter de la date de la notification officielle de la décision.

Lire aussi :

Casillas furieux retire ses deux fils du Real Madrid

Publicité

Le Barça répond au transfert du Real Madrid en se tournant vers le joyau de l'Allemagne

Icardi nie avoir agressé sa fille

De son côté, Icardi a nié les accusations portées contre lui, et son équipe juridique a publié un communiqué dans lequel elle a affirmé : « Mauro Icardi n'a jamais frappé sa fille. »

Publicité

Ses avocats ont indiqué que l'enfant n'avait subi aucune blessure, et ont souligné qu'aucun mandat d'arrêt n'avait été émis contre le joueur.

Dans un développement ultérieur, Icardi a obtenu une exemption de détention provisoire, mais cela n'a pas annulé la décision lui interdisant de s'approcher de sa fille ou de communiquer avec elle.

Publicité

La police argentine a également effectué une perquisition de son domicile à Nordelta, le dimanche 8 novembre, sur ordre judiciaire, dans le cadre de la collecte de preuves liées à l'enquête.

L'affaire est toujours en cours d'examen, et aucun verdict n'a été rendu confirmant la véracité des accusations ou la condamnation du joueur.

Publicité

La fin d'un mariage tumultueux

Icardi et Wanda Nara étaient entrés dans une série de différends publics depuis l'annonce de leur séparation, avant d'engager les procédures de dissolution de leur mariage en 2024, au milieu de litiges répétés concernant leur vie familiale et la garde de leurs deux filles.

L'attaquant argentin a par la suite été lié à l'actrice et chanteuse argentine China Suárez, qui est apparue à ses côtés à de nombreuses reprises au cours de la dernière période.

Publicité

Sur le plan sportif, Icardi, âgé de 33 ans, avait mis fin à son engagement avec le club turc de Galatasaray à l'été 2026 après l'expiration de son contrat, devenant ainsi agent libre après une expérience qui s'étendait depuis 2022, au cours de laquelle il avait remporté plusieurs titres nationaux avec le club.

Icardi a auparavant joué avec l'Inter Milan, le Paris Saint-Germain et la Sampdoria, et il a également connu une expérience dans les rangs du Barça durant les catégories de jeunes, avant de débuter sa carrière professionnelle en Italie.

Écrit parMuhammad Sharaf Eldeen

Rédacteur en chef de permanence

Résumé Professionnel

Journaliste égyptien pluridisciplinaire, je m’engage à offrir aux lecteurs une vision journalistique complète et rigoureuse. Fort d'une expérience de plus de 13 ans dans les médias écrits et audiovisuels, j’ai collaboré avec les plus grands journaux, plateformes numériques et chaînes de télévision en Égypte et dans le monde arabe. Depuis avril 2017, j’occupe les postes de Chef de vacation (Shift Manager) et Éditeur de desk chez Kooora, le premier site sportif arabe, où j'ai l'honneur d'évoluer au sein d'une équipe de journalistes d'élite.

Je suis passionné par la rédaction d'articles et d'analyses sportives logiques et accessibles — évitant toute complexité superflue — tout en observant la plus grande précision et objectivité. Je suis fermement convaincu que les préférences personnelles n'ont pas leur place dans le travail journalistique ; l'information est une responsabilité, et l'intégrité est la vertu suprême de la profession médiatique.

Parcours Personnel et Philosophie du Football

Mon histoire avec le football a commencé dès l'âge de cinq ans, alors que ma famille, passionnée par ce sport, suivait avec ferveur la Coupe du Monde 1994. Depuis lors, le football fait partie intégrante de ma vie, tant sur le terrain qu'en tant que spectateur.

L'un de mes souvenirs footballistiques les plus marquants de mon enfance est la célèbre finale historique de la Ligue des Champions entre le Bayern Munich et Manchester United au Camp Nou, le 26 mai 1999. Alors que le club bavarois menait (1-0), les "Red Devils" ont renversé la situation avec deux buts dans les derniers instants du match. Ce fut la première nuit où j'ai soutenu le Bayern Munich, et le géant allemand occupe toujours une place prépondérante dans mon cœur.

Domaines d'Expertise

Grâce à mon expérience dans divers secteurs de la presse et des médias, je me spécialise particulièrement dans les domaines suivants :

Histoire du Football : Connaissance approfondie de l'histoire du football européen et allemand.

Analyse Tactique : Anticipation des scénarios de match et décryptage tactique.

Scouting : Capacité à repérer les jeunes talents et à analyser leur potentiel technique.

Faits Marquants et Moments Forts

Ma mémoire est riche de nombreux événements footballistiques joyeux, mais le plus important au niveau international reste le sacre du Bayern Munich en Ligue des Champions 2001 face à Valence, marquant ma première grande joie continentale avec le club.

Mon XI de Légende :

Gardien : Manuel Neuer.

Défense : Alessandro Nesta, Sergio Ramos, Philipp Lahm, Paolo Maldini.

Milieu : Xavi Hernandez, Andres Iniesta, Zinedine Zidane.

Attaque : Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazário.

Voir le profil de l'auteur