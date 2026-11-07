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Al Hilal v Al Gharafa - AFC Champions League EliteGetty Images Sport
Traduit par

Après trois matchs d'absence : la date du retour de Martinelli au Hilal est fixée

G. Martinelli
Al Hilal
Arabie saoudite
Brésil
Arabie saoudite

Le joueur brésilien est absent depuis un certain temps en raison de la blessure.

Des rapports de presse ont révélé la date du retour du Brésilien Gabriel Martinelli, l'ailier d'Al-Hilal, à la compétition avec son équipe, après son absence lors des trois derniers matchs en raison d'une blessure.

Le journal saoudien « Arriyadiyah » a indiqué que Martinelli sera prêt à participer aux entraînements collectifs du club de la capitale dès son retour, à l'issue de la longue trêve.

L'Italien Simone Inzaghi, directeur technique d'Al-Hilal, avait décidé d'accorder à tous les joueurs une trêve de 10 jours, après le report des matchs de la treizième journée de la Roshn League, à la suite du report de la Coupe d'Asie des nations 2027.

Le journal a précisé que le joueur brésilien suit son programme de rééducation de manière satisfaisante, conformément au plan établi, ce qui lui permettra de reprendre les entraînements dès la fin de la trêve.

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Martinelli s'est blessé lors de la victoire d'Al-Hilal face à Al-Qadisiyah sur le score de 3-2, le 23 octobre dernier, au stade Prince Mohammed bin Fahd de Dammam, lors de la onzième journée de la Roshn League.

Cette blessure a privé l'ancienne star d'Arsenal de 3 matchs du « Zaïm », contre Al-Fateh en Roshn League, ainsi que contre Al-Shamal du Qatar et Shabab Al-Ahli des Émirats arabes unis en Ligue des champions d'Asie Élite.

À noter que Martinelli a disputé 8 matchs avec Al-Hilal toutes compétitions confondues depuis le début de la saison en cours, au cours desquels il a réussi à inscrire 6 buts, sans délivrer la moindre passe décisive jusqu'à présent.

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