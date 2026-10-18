Après Toney, un nouveau coup dur frappe Al Ahly et Mendy panse les plaies

Al Ahli a subi un coup dur avant sa rencontre attendue face à Al Feiha, après la confirmation de l'absence de Saleh Abou Al Chamat pour le match prévu lundi, dans le cadre de la dixième journée du championnat Roshn, en raison de la blessure contractée lors de la confrontation avec Al Wasl des Émirats arabes unis en Ligue des champions d'Asie Élite, au moment où le club s'apprête à récupérer l'un de ses éléments les plus en vue dans le secteur défensif.

Al Ahli avait déjà confirmé l'absence de l'Anglais Ivan Toney pour ce match en raison d'une blessure au bassin, ce qui a provoqué une crise majeure pour le staff technique.

Selon les informations du journal saoudien « Arriyadiyah », Abou Al Chamat a entamé un programme de soins et de rééducation à la clinique du club, afin de se remettre de la blessure à l'articulation de l'épaule subie lors du match contre Al Wasl à Dubaï, lors de la deuxième journée de la compétition continentale.

La date du retour du joueur à l'entraînement n'a pas été fixée, la prochaine étape dépendant de sa réaction au traitement et de l'évolution de son état durant le programme de rééducation.

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La blessure d'Abou Al Chamat constitue une perte supplémentaire pour le staff technique, qui cherche à préserver la disponibilité de ses éléments avant les prochaines échéances de l'équipe, surtout avec un calendrier chargé et la multiplication des compétitions.

Al Ahli suivra l'évolution de l'état du joueur, dans l'espoir de le récupérer rapidement une fois les étapes de la convalescence achevées, sans prendre le risque d'un retour avant la confirmation de son état physique.

En revanche, Al Ahli a reçu de bonnes nouvelles concernant le Sénégalais Édouard Mendy, le gardien de but étant désormais prêt à reprendre sa place dans les buts de l'équipe, après avoir participé aux deux dernières séances d'entraînement et obtenu le feu vert du staff médical, selon la même source.

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Le retour de Mendy représente un renfort important pour l'équipe, compte tenu de son expérience et de son rôle dans le renforcement de la stabilité défensive.

Al Ahli se prépare à affronter Al Feiha au stade de la cité sportive d'Al Majma'ah, après le report de son match contre Al Nassr lors de la neuvième journée au 6 mars 2027. L'équipe espère profiter du retour de Mendy pour obtenir un résultat positif, malgré l'absence d'Abou Al Chamat, qui poursuit son traitement et sa rééducation.

Al Ahli occupe la sixième place du classement du championnat Roshn avec 15 points, à sept longueurs du leader Al Qadsiah, tout en comptant un match en retard.

L'équipe doit continuer à engranger des points pour réduire l'écart avec les formations de tête, alors que le staff technique espère que le retour de Mendy contribuera à renforcer l'équilibre de l'équipe, en attendant qu'Abou Al Chamat retrouve sa pleine forme et fasse son retour à la compétition.



