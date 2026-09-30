Après Steur et Botman, Newcastle United veut encore recruter un Néerlandais

Teun Koopmeiners peut quitter la Juventus cet hiver, annonçait La Gazzetta dello Sport lundi dernier. Le quotidien sportif rose indique désormais que Newcastle United, entre autres, est intéressé par un transfert.

Il y a deux ans, la Juventus a déboursé près de 60 millions d’euros pour recruter Koopmeiners en provenance de l’Atalanta. Le milieu de terrain gaucher de Castricum a signé un contrat jusqu’à la mi-2029. Pourtant, Koopmeiners n’a pas répondu aux grandes attentes à Turin. C’est pourquoi la Juventus l’a placé sur la liste des transferts hivernale.

La Juventus espère tout de même récupérer au moins 25 millions d’euros sur Koopmeiners. Le joueur aux 32 sélections avec les Pays-Bas conserve, malgré sa baisse de forme, une belle cote auprès de plusieurs clubs étrangers.

Newcastle United en fait donc partie, le club comptant déjà deux Néerlandais dans ses rangs avec Sean Steur et Sven Botman. Everton, Galatasaray et Monaco suivent également la situation de près.

Si aucune offre correspondant directement aux attentes n’arrive, la Juventus est également prête à prêter d’abord Koopmeiners, à condition qu’une option d’achat attractive soit incluse.

Jusqu’à présent, Koopmeiners a disputé 95 matches officiels sous les couleurs de la Juventus. Il y a inscrit huit buts et délivré cinq passes décisives.