Partager Suivez GOAL sur Google

Ronaldinho n'a pas eu besoin de plus de 45 minutes pour remonter le temps et rappeler aux amoureux du football l'époque où il transformait chaque geste en œuvre d'art. Après une absence de plus de 11 ans loin des matchs officiels, le magicien brésilien a retrouvé les terrains sous le maillot du club italien de Ravenna, volant la vedette lors d'une apparition exceptionnelle marquée par une passe décisive et par les applaudissements chaleureux d'un public ravi de voir le retour de l'un des joueurs les plus talentueux de l'histoire de ce sport.

Publicité

Il ne s'agissait pas d'un retour ordinaire pour une star habituée à procurer du plaisir, mais d'un événement qui a dépassé les frontières de l'Italie, après que l'intérêt pour ce match s'est étendu aux quatre coins du monde, jusqu'au célèbre Times Square de New York, où la rencontre a été diffusée sur l'un de ses écrans géants.

Tous les regards étaient tournés vers le derby entre Ravenne et Forlì, disputé dimanche soir dans le cadre de la quatorzième journée du championnat italien de troisième division. Mais l'événement marquant n'était pas le duel entre les deux équipes, plutôt la présence du Ballon d'or 2005, de retour dans l'ambiance de la compétition à l'âge de 46 ans.

Avant le coup d'envoi, Ravenne a annoncé sa composition de départ, laissant apparaître le nom de Ronaldinho parmi les joueurs, une surprise qui a ravi les supporters massés au stade Bruno Benelli pour revoir la légende brésilienne.

La dernière apparition officielle de Ronaldinho remontait au maillot du Fluminense brésilien, le 26 septembre 2015, avant qu'il ne s'éloigne des terrains pendant plus de 11 ans.

Publicité Publicité

Selon les statistiques du réseau « Opta », son retour est survenu après 11 ans et 50 jours, plus précisément à l'âge de 46 ans et 239 jours, lors d'une participation exceptionnelle qui a replacé son nom sur le devant de la scène footballistique.

Related Topics

Et bien que certains aient considéré l'annonce de sa présence comme une simple démarche marketing destinée à attirer le public, Ronaldinho a mis fin à tous les doutes en foulant réellement la pelouse, pour bénéficier d'un accueil exceptionnel.

La star brésilienne a évolué au poste d'ailier gauche inversé, dans le cadre du système en 4-3-3 adopté par Andrea Mandorlini, l'ancien entraîneur de l'Inter Milan, avec la liberté de se déplacer dans les espaces offensifs derrière l'attaquant et de mettre à profit sa capacité à orchestrer le jeu entre les lignes.

Publicité

Une passe décisive et le but de la victoire : le magicien est toujours là

Le plan initial prévoyait une participation de Ronaldinho pendant 30 minutes, mais il est resté jusqu'à la fin de la première période, bouclant ainsi 45 minutes riches en souvenirs, même s'il a eu besoin d'un peu de temps pour entrer dans le rythme de la rencontre.

Il n'a touché le ballon pour la première fois qu'à la sixième minute, lorsqu'il s'est chargé de tirer un corner, avant de commencer progressivement à évoluer dans le dernier tiers offensif et à chercher les espaces propices pour créer le danger.

Publicité

Et bien que Ravenne ait connu quelques difficultés défensives, Ronaldinho n'ayant pas été chargé de grandes tâches défensives, son empreinte la plus marquante est apparue à la 36e minute.

Le magicien brésilien a participé à la construction de l'action qui s'est conclue par un but, lorsque le ballon est parvenu à Donati, qui a décoché une frappe rasante et puissante de l'extérieur de la surface, se logeant dans les filets de Forlì et offrant à Ravenne l'avantage sur le score de 1-0.

Publicité

Ronaldinho a célébré le but avec un enthousiasme manifeste, au milieu de l'exaltation de ses coéquipiers et du public, dans une scène qui a reflété le plaisir qu'il prenait à retrouver l'ambiance des matchs officiels.

Tout au long de sa participation, le joueur s'est positionné principalement dans les espaces entre les lignes, assumant le rôle de meneur de jeu derrière l'attaquant. Il s'est également chargé de tirer trois corners, dont l'un a failli déboucher sur un autre but, après que Donati s'est élevé pour dévier le ballon de la tête vers la cage.

Publicité

À la fin de la première période, Ronaldinho a quitté la pelouse sous les applaudissements chaleureux du public, qui a célébré son retour sans trop se soucier des comptes du match, comme s'il attendait ce moment depuis des années.

Dida et Serginho : la présence des stars décuple la fête

L'ambiance exceptionnelle ne s'est pas limitée aux supporters, puisque le stade Bruno Benelli a vu la présence de Dida et Serginho, anciens coéquipiers de Ronaldinho au Milan et en sélection brésilienne, venus assister au retour de leur ami sur les terrains.

Publicité

Dida a salué l'accueil réservé à la star brésilienne, lors de son intervention au réseau « Sky Sport » avant le match, affirmant que Ronaldinho méritait toute cette reconnaissance grâce à son talent, sa personnalité et sa passion pour la vie.

L'ancien gardien du Milan a déclaré : « L'ambiance est magnifique, il mérite tout cela parce qu'il était un joueur extraordinaire et capable de nous régaler. Et grâce à sa passion pour la vie, il a également été une source d'inspiration pour nous, ses coéquipiers. »

Publicité

Dida a également commenté la description de Ronaldinho par Neymar comme le plus grand joueur de spectacle de l'histoire du football, en disant : « Il a raison ! Je pense exactement comme lui. »

Quant à Ronaldinho, il a exprimé sa joie face à cette expérience dans des déclarations à la chaîne « Sky Italia », affirmant que les minutes avaient filé rapidement comme il en avait l'habitude tout au long de sa carrière, et qu'il n'excluait pas la possibilité de revenir.

Publicité

Il a dit : « Ces quarante-cinq minutes ont passé très vite. Cela a toujours été ainsi pour moi dans le football. Vais-je revenir ? Je ne sais pas encore. Je n'ai pas écarté l'idée de revenir ; cela dépend du président. S'il m'appelle, je reviendrai. Jouer me procure du bonheur. »

Il a ajouté : « Revivre ces moments dans le vestiaire et vivre à nouveau cette expérience, c'est magnifique. Le football est la plus belle chose que j'aie eue dans ma vie. »

Publicité

Ainsi, ces 45 minutes n'ont pas été une simple apparition passagère de Ronaldinho en troisième division italienne, mais une célébration du retour d'un joueur dont le nom est associé au plaisir et à la créativité. Une passe décisive, un sourire familier et des applaudissements du public qui ne se sont pas arrêtés : autant de détails qui ont confirmé que l'éloignement de la légende des terrains n'avait pas éteint sa passion pour le football, et que certaines stars n'ont besoin d'apparaître que quelques minutes pour retrouver leur place dans la mémoire du public.