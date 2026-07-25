L'Allemand Jens Wissing, directeur technique d'Al-Ittihad, a tranché sur la situation de son joueur algérien Houssem Aouar concernant sa participation au match amical contre Las Palmas, après que ce dernier a récemment rejoint le camp des « Tigres ».

Al-Ittihad dispute ce samedi la deuxième rencontre amicale de son stage à l'étranger, dans la ville espagnole de Marbella, lorsqu'il affrontera Las Palmas sur la pelouse du stade La Quinta.

Selon le journal saoudien « Arriyadiyah », Aouar ne prendra pas part à la rencontre, après son retour récent au camp des « Tigres » en Espagne, à l'issue de la période de congé qui lui avait été accordée pour sa participation avec la sélection d'Algérie à la Coupe du monde 2026.

Le journal a précisé que Wissing a mis en place un programme spécifique pour le milieu de terrain algérien, comprenant un travail physique intensif, afin de le préparer à jouer avec l'équipe lors des prochaines rencontres.

« Al-Amid » disputera son dernier match du stage espagnol de Marbella le 30 juillet, lorsqu'il affrontera le Real Majorque, avant de rentrer à Djeddah.

Le premier match officiel du club saoudien lors de la nouvelle saison se jouera face au club émirati d'Al-Jazira, dans le barrage qualificatif pour la Ligue des champions d'Asie Élite, le 11 août prochain.