Le club de Brest a signé une large victoire face à Angers sur le score de 5-1 samedi soir, et Ludovic Ajorque a été l'un des principaux artisans de ce succès.

L'avant-centre de 32 ans a ouvert le score dans la rencontre, et il a constitué une source de désagrément pour la défense d'Angers, grâce à son gabarit, en plus de sa contribution aux offensives lancées par Brest.

Cette performance a convaincu son entraîneur Julien Lachuer de mettre en lumière le potentiel de son attaquant, et d'évoquer la possibilité d'une convocation en équipe de France, sous les ordres de Zinédine Zidane.

Le site Foot Mercato a rapporté les déclarations de Julien Lachuer, accordées à la chaîne Ligue +1, dans lesquelles il a affirmé : « J'ai entendu dire que le sélectionneur voulait un joueur avec une forte présence dans la surface de réparation. S'il regarde le match devant sa télévision, je défendrai l'idée d'une convocation d'Ajorque chez les Bleus. Et de toute façon, il le mérite. »

Pour Lachuer, Ajorque doit viser des niveaux plus élevés, à l'image d'Esteban Lepaul, récemment appelé en équipe de France, et qui s'est bien montré sous la conduite de Zidane.

L'entraîneur estime que les performances en Ligue 1 peuvent ouvrir les portes de la sélection, et il encourage ses joueurs à nourrir cette ambition, sans exercer de pression sur le sélectionneur.

Lachuer a expliqué : « Nous devons avoir des ambitions. Nous ne devons pas nous contenter de disputer des matches avec Brest en Ligue 1, nous devons aspirer à jouer au plus haut niveau. »

L'entraîneur a ajouté cela tout en insistant sur le degré d'implication d'Ajorque et son travail quotidien.

L'avant-centre a déjà inscrit 69 buts en 204 matches disputés en Ligue 1, un bilan qui renforce les arguments sur lesquels s'appuie son entraîneur pour réclamer qu'une chance lui soit donnée avec l'équipe de France.