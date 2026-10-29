Après son message énigmatique, Ronaldo brise le silence au sujet du Ballon d'Or historique

Cristiano Ronaldo, le capitaine d'Al-Nassr, a réagi à sa consécration par le Ballon d'Or du plus grand joueur de l'histoire, décerné par le magazine France Football.

Sur son compte X, Ronaldo a écrit : « Le football appartient aux supporters. Merci à tous les fans du monde entier. »

Le Portugais a poursuivi : « Le Ballon d'Or du plus grand joueur de l'histoire, c'est aussi votre trophée. »

Dans le même temps, la chaîne ESPN a rapporté que la Fédération portugaise avait félicité Ronaldo après sa victoire au Ballon d'Or du plus grand joueur de l'histoire.

Au terme d'un vote public ouvert en ligne qui a duré un mois entier, Ronaldo a devancé de peu Lionel Messi pour remporter le trophée.

La Fédération portugaise a écrit sur X : « De 2008 à l'éternité. Le plus grand joueur à avoir remporté le Ballon d'Or de l'histoire est portugais. Félicitations, capitaine. »

La récompense attribuée à Ronaldo vient saluer sa saison 2007-2008 avec Manchester United, lorsqu'il a contribué au sacre de l'équipe en Premier League anglaise et en Ligue des champions, après avoir inscrit 42 buts toutes compétitions confondues, ce qui l'a conduit à remporter le premier Ballon d'Or de sa carrière.

Manchester United et le Real Madrid, les deux anciens clubs de Ronaldo, ont également célébré cette dernière distinction obtenue par le joueur.

L'attaquant chevronné de la sélection portugaise a remporté au total cinq Ballons d'Or, dont quatre durant sa période au Real Madrid, en 2013, 2014, 2016 et 2017.

Le journal Marca a rapporté que tous les regards s'étaient tournés vers les comptes de Ronaldo sur les réseaux sociaux après la confirmation de sa victoire au vote électronique.

Sans faire directement référence à la compétition ni publier de longs discours, Ronaldo a choisi de s'exprimer à sa manière habituelle, en partageant sur Instagram une série de photos documentant sa routine quotidienne au travail et à l'entraînement, qu'il a accompagnée d'un seul mot : « Je me prépare. »

Ce message laconique a suffi à susciter des milliers de réactions et de commentaires de la part de ses supporters, qui ont interprété la publication comme le reflet de son état d'esprit compétitif, toujours concentré sur l'entraînement et le travail, indépendamment des trophées et des distinctions qui se multiplient au fil de sa carrière.

La photo du joueur s'entraînant avec la plus grande intensité et la plus grande ferveur s'est largement diffusée en quelques minutes, avant qu'il ne publie sur son compte X un message dans lequel il a évoqué ouvertement son sacre au Ballon d'Or du meilleur joueur.