Des rapports de presse turcs ont révélé que la légende du football brésilien Roberto Carlos s'est convertie à l'islam, après une carrière riche en trophées avec le Real Madrid et la sélection brésilienne, en plus de son passage antérieur à Fenerbahçe.

Selon les informations publiées par plusieurs journaux turcs, dont Haberler, Roberto Carlos, âgé de 53 ans, s'est converti à l'islam il y a environ quatre semaines, après avoir prononcé la profession de foi lors d'une rencontre avec le cheikh Jihad Hamadé, l'une des personnalités connues au sein de la communauté musulmane du Brésil.

Que s'est-il passé ?

Selon la version qui circule, Roberto Carlos était en contact avec le cheikh Jihad Hamadé depuis un certain temps, avant de lui rendre visite au Brésil il y a environ quatre semaines.

Lors de cette rencontre, l'ancienne star du Real Madrid aurait prononcé la profession de foi, annonçant son choix de l'islam.

À ce jour, selon les données qui circulent, aucun communiqué direct de Roberto Carlos n'a confirmé sa conversion à l'islam, ce qui place l'information dans le cadre d'allégations nécessitant une confirmation officielle du joueur lui-même.

Un député turc dévoile les détails

La diffusion de ces affirmations a été amplifiée par une publication du député du parti turc de la Justice et du Développement, Ali Sahin, qui a évoqué une rencontre avec plusieurs représentants de la communauté musulmane du Brésil.

Sahin a déclaré sur son compte de la plateforme « X » qu'il avait rencontré le cheikh Jihad Hamadé, résidant dans la ville de São Paulo, lors d'une visite à l'Union caritative brésilienne de la jeunesse musulmane, soulignant que Hamadé figure sur la liste des 500 personnalités les plus influentes du monde musulman.

Le député turc a ajouté que le cheikh Hamadé lui avait indiqué que Roberto Carlos, qu'il a décrit comme l'une des légendes du football brésilien et mondial et qui a porté le maillot de Fenerbahçe, était en contact avec lui depuis longtemps, avant de lui rendre visite il y a quatre semaines, de prononcer la profession de foi et de choisir l'islam.

Sahin a adressé ses félicitations à Roberto Carlos, lui souhaitant, ainsi qu'à sa famille, « une vie pleine de paix, de santé et de bénédictions ».

Roberto Carlos épouse la Marocaine Souhaila Tahiri

Ces affirmations surviennent après la diffusion sur les réseaux sociaux de photos de Roberto Carlos célébrant son mariage avec la Marocaine Souhaila Tahiri.

Des rapports avaient révélé précédemment son mariage avec l'Espagnole d'origine marocaine Souhaila Tahiri, une agente de joueurs licenciée par la Fédération internationale de football « FIFA », qui travaille dans la gestion de la carrière professionnelle des joueurs et des projets liés au football.

Bien que les photos de leur cérémonie de mariage aient de nouveau circulé le 17 août courant, leur mariage n'était pas un événement récent, puisque des informations à ce sujet étaient apparues dès janvier dernier, avant que le couple ne célèbre, le 25 juillet dernier, une cérémonie de mariage restreinte en présence des membres de la famille et des amis proches.

Les rapports indiquent que la relation entre Roberto Carlos et Souhaila Tahiri a débuté dans un cadre professionnel, avant d'évoluer par la suite vers une relation personnelle, dans le contexte de la poursuite de leur collaboration sur plusieurs projets liés à la gestion des affaires et des carrières des joueurs entre le Brésil et l'Europe.

Roberto Carlos est considéré comme l'un des défenseurs les plus marquants de l'histoire du football, ayant bâti sa gloire avec le Real Madrid et la sélection brésilienne, avant de vivre une expérience en Turquie sous le maillot de Fenerbahçe, ce qui fait que son nom reste fortement présent dans la mémoire des supporters de ce sport à travers le monde.

Alors que l'information sur sa conversion à l'islam continue de circuler, la confirmation officielle de Roberto Carlos lui-même reste l'élément décisif pour trancher sur la véracité de ces nouvelles.