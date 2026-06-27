Selon plusieurs sources médiatiques, l’équipe nationale d’Arabie saoudite rentrera à Riyad après son élimination prématurée de la Coupe du monde 2026.

L’équipe nationale saoudienne a quitté la Coupe du monde dès la phase de groupes après un match nul 0-0 contre le Cap-Vert, samedi à l’aube au stade NRG de Houston (États-Unis), lors de la troisième et dernière journée.

Selon le quotidien saoudien Al-Sharq Al-Awsat, la délégation des « Verts » a regagné sa base à Austin (Texas) immédiatement après la rencontre.

Selon le quotidien, la délégation quittera le sol américain pour rejoindre Riyad lundi.

Avec deux points au compteur – un nul 1-1 face à l’Uruguay et un autre 0-0 contre le Cap-Vert, pour une défaite 4-0 contre l’Espagne –, l’équipe termine à la dernière place du groupe H des qualifications pour la Coupe du monde 2026.

Il s’agit de la sixième édition consécutive où les Saoudiens ne franchissent pas le premier tour, leur unique qualification ayant été obtenue lors de leur première participation en 1994.