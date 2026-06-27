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Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Après son élimination de la Coupe du monde, l’équipe nationale saoudienne rentrera à Riyad dès la fin de ses engagements dans la compétition

Cap-Vert vs Arabie saoudite
Cap-Vert
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Cap-Vert
Arabie saoudite
É.-U.

Les « Verts » ont été éliminés de la Coupe du monde dès la phase de groupes.

Selon plusieurs sources médiatiques, l’équipe nationale d’Arabie saoudite rentrera à Riyad après son élimination prématurée de la Coupe du monde 2026.

L’équipe nationale saoudienne a quitté la Coupe du monde dès la phase de groupes après un match nul 0-0 contre le Cap-Vert, samedi à l’aube au stade NRG de Houston (États-Unis), lors de la troisième et dernière journée.

Selon le quotidien saoudien Al-Sharq Al-Awsat, la délégation des « Verts » a regagné sa base à Austin (Texas) immédiatement après la rencontre.

Selon le quotidien, la délégation quittera le sol américain pour rejoindre Riyad lundi.

Avec deux points au compteur – un nul 1-1 face à l’Uruguay et un autre 0-0 contre le Cap-Vert, pour une défaite 4-0 contre l’Espagne –, l’équipe termine à la dernière place du groupe H des qualifications pour la Coupe du monde 2026.

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Il s’agit de la sixième édition consécutive où les Saoudiens ne franchissent pas le premier tour, leur unique qualification ayant été obtenue lors de leur première participation en 1994.

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