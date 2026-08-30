Après son départ du PSV, Myron Boadu est proche d’un accord avec un club en Angleterre

Tout porte à croire que Myron Boadu va poursuivre sa carrière en Angleterre. Sky Italia annonce que l’attaquant libre de tout contrat mène des négociations très avancées avec Watford, pensionnaire de Championship.

Le transfert se profilait déjà depuis quelques jours. L’Amstellodamois était un spectateur attentif samedi à Vicarage Road, où il a vu Watford prendre un point méritoire face à West Ham United, relégué de Premier League.

Le journaliste spécialisé dans les transferts Luca Bendoni a indiqué samedi que Boadu disposait de plusieurs options et que Watford était « une option concrète ». Un jour plus tard, il écrit que seuls les derniers détails empêchent encore un engagement entre les deux parties.

Boadu, 25 ans, a quitté le PSV cet été, où il occupait le rôle d’attaquant remplaçant la saison dernière. Au final, il a disputé dix-sept matches, inscrit trois buts et est parti avec un titre de champion des Pays-Bas en poche.

Lors de la préparation de la saison actuelle, il a un temps semblé que Boadu allait malgré tout rester plus longtemps au PSV. Il a pris part à la préparation, mais le PSV a finalement décidé de se séparer de lui.

Désormais, tout indique que Boadu va découvrir l’Angleterre pour la première fois de sa carrière. Boadu s’est révélé à l’AZ, qui l’a vendu à l’AS Monaco en 2021 pour dix-sept millions d’euros.

Là-bas, il n’a pas totalement répondu aux attentes et, après des prêts au FC Twente et au VfL Bochum, le club de Ligue 1 l’a laissé partir au PSV pour une somme dérisoire.