Après son départ définitif d’Amsterdam, Chuba Akpom s’adresse à l’Ajax et à ses supporters

Chuba Akpom a officialisé son départ de l’Ajax Amsterdam via les réseaux sociaux, adressant un dernier message à ses désormais ex-supporters. L’attaquant anglais de 30 ans rejoint définitivement Ipswich Town à l’issue de la saison et se dit reconnaissant pour son passage dans la capitale néerlandaise.

Lors de la signature du prêt l’été dernier, une clause prévoyait une obligation d’achat en cas de montée en Premier League. Mission accomplie pour les Tractor Boys, qui ont validé leur promotion le week-end dernier grâce à une victoire 3-0 contre QPR.

L’Ajax percevra 9,3 millions d’euros, une somme que le directeur technique Jordi Cruijff pourra utiliser à bon escient lors du mercato estival. Par ailleurs, le club est désormais libéré du salaire élevé du joueur, qui lui avait été octroyé par l’ancien directeur technique Sven Mislintat.

« Cher Ajax et chers supporters », débute Akpom. « Même si j’ai connu une période difficile au sein du club, j’ai apprécié chaque instant. Porter le maillot numéro 10 a été un véritable honneur et je resterai toujours reconnaissant pour le temps passé ici. »

« Disputer des soirées européennes et des Classiques devant un Johan Cruijff ArenA plein restera un moment très spécial. Je vous souhaite le meilleur pour l’avenir, Ajax. Chuba. »

Arrivé à l’été 2023 pour plus de douze millions d’euros en provenance de Middlesbrough, l’attaquant avait alors terminé meilleur buteur du championnat anglais.

À Amsterdam, il n’a toutefois jamais réussi à s’imposer comme titulaire à la pointe de l’attaque. En raison d’un manque criant d’ailiers gauches et d’une blessure de Mika Godts, il a été reconverti pendant un certain temps sur le flanc gauche, sans grand succès.

Akpom, âgé de trente ans, s'engage jusqu'à la mi-2029 avec le tout nouveau promu. Avec deux buts, marqués contre Oxford United et Hull City, il a apporté une modeste contribution au succès d'Ipswich.