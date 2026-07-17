Après son départ de l’Ajax, Takehiro Tomiyasu s’apprête à rejoindre un championnat de premier plan

Selon Fabrizio Romano, Takehiro Tomiyasu pourrait s'engager pour trois saisons avec Venise. Le défenseur japonais de 27 ans, libre depuis son départ de l'Ajax, est en discussions avancées avec le club italien.

Selon l’expert des transferts, le défenseur et le club vénitien négocient actuellement un contrat de trois saisons. Fort de 46 sélections avec le Japon, Tomiyasu effectuera donc son retour en Serie A.

Entre 2019 et 2021, il s’est illustré à Bologne, performance qui lui a ouvert les portes d’Arsenal.

Mais il a progressivement perdu la confiance de ses entraîneurs en raison de blessures à répétition. Recruté par l’Ajax l’hiver dernier, il n’a pas réussi à s’imposer.

Il n’a disputé que 236 minutes sous les couleurs de l’Ajax, réparties sur neuf matchs officiels, mais a tout de même été sélectionné pour la Coupe du monde.

Après avoir disputé trois rencontres lors de la phase finale de la Coupe du monde, le défenseur s’apprête donc à entamer un nouveau chapitre avec le club de Venise, fraîchement promu.

Au sein des Lagunari, il pourrait devenir le coéquipier de Ridgeciano Haps, originaire d’Utrecht. Le latéral gauche de 33 ans a prolongé son contrat début juin.