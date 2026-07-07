Après son but décisif face à l’Égypte, Enzo Fernández livre une confession sincère

L'équipe nationale argentine s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026 après sa victoire palpitante contre l'Égypte (3-2), au terme d'un match à couper le souffle jusqu'aux dernières minutes, ce mardi soir à Atalanta.

La star du milieu de terrain de Chelsea, Enzo Fernández, a inscrit le but décisif des champions du monde dans le temps additionnel, après que l’Égypte eut pris une avance de deux buts sans réponse, signés par Yasser Ibrahim et Mostafa Zico. Christian Romero avait ensuite réduit l’écart, puis Lionel Messi avait égalisé, avant qu’Enzo ne scelle finalement la victoire des champions du monde.

Le joueur de 25 ans n’a pas caché son émotion après le coup de sifflet final ; selon le site « Foot Mercato », il a déclaré : «C’est incroyable, j’attendais depuis longtemps de marquer des buts comme celui-là et ce moment me tenait à cœur. Je me sens très privilégié et très fier, et je suis extrêmement reconnaissant.»

L’ancien joueur de Benfica a salué le mental de ses coéquipiers ainsi que le soutien des supporters, avant de conclure : « Nous avons une équipe incroyable qui ne lâche jamais, quelles que soient les circonstances, et je tiens à remercier chaleureusement tous les supporters, ici dans le stade et en Argentine. »

Grâce à ce succès, le tenant du titre affrontera au tour suivant le vainqueur de la rencontre Colombie-Suisse.