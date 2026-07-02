Après six mois de polémique, 30 millions d’euros devraient enfin sceller l’avenir d’Abdelrahman Gharib

Une offre de 30 millions de riyals a tranché le débat sur l’avenir d’Abdelrahman Gharib, l’ailier d’Al-Nassr, après six mois de spéculations.

Depuis six mois, plusieurs médias indiquaient que le Hilal et l’Ittihad convoitaient le joueur, son contrat avec Al-Nasr ayant expiré en juin dernier sans renouvellement.

Selon le quotidien saoudien Al-Riyadiah, l’ailier a prolongé ce jeudi son contrat avec Al-Nasr pour trois saisons supplémentaires, soit jusqu’en 2029.

Le joueur de 29 ans percevra un salaire global de 30 millions de riyals, soit 10 millions de riyals par saison.

Al-Nassr met ainsi fin à six mois de spéculations, ouvertes dès l’entrée de l’attaquant dans sa période de préavis en janvier dernier.

Arrivé en 2022 en provenance d’Al-Ahli, l’attaquant a livré l’une de ses meilleures saisons l’an passé, notamment en Ligue des champions de l’Asie 2.

L’ailier saoudien a disputé 32 matchs sous les couleurs d’Al-Nassr toutes compétitions confondues la saison passée, inscrivant 6 buts et délivrant 6 passes décisives.