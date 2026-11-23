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Dies Janse figure sur les tablettes de Newcastle United, affirme Chronicle Live ce lundi. Les recruteurs du club de Premier League ont observé le défenseur de l’Ajax à plusieurs reprises.

Janse est considéré comme une recrue potentielle à long terme. Le défenseur de 20 ans, qui mesure 1,96 mètre, pourrait un jour prendre la relève de Sven Botman ou de Dan Burn.

L’Ajax ne veut pas laisser Janse quitter facilement la Johan Cruijff ArenA. Le jeune défenseur originaire de Zélande a donc prolongé son contrat en septembre jusqu’à l’été 2030.

Janse avait été prêté au FC Groningen la saison dernière pour acquérir de l’expérience. Depuis son retour à Amsterdam, Míchel Sánchez lui accorde régulièrement du temps de jeu.

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« Il n’est pas étonnant que Janse, qui n’a disputé que quinze matches avec l’Ajax, attire l’attention. Il représente en effet une sérieuse menace pour Daley Blind et Youri Baas au sein de l’équipe première du grand club néerlandais », analyse le journal anglais cité plus haut.

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Daan Sutorius, journaliste spécialiste de l’Ajax pour Het Parool, évoque Janse auprès de Chronicle Live. « Le départ de Botman est considéré à Amsterdam comme une dure leçon. L’Ajax l’a laissé partir trop facilement, même si la concurrence était alors forte. Mais l’Ajax en a tiré les enseignements. »

« La situation est actuellement comparable pour Dies Janse, lui aussi défenseur central gaucher à l’Ajax. Il a le même profil et, là encore, la concurrence est forte. Mais l’Ajax est déterminé à le conserver, malgré la concurrence de Daley Blind et Youri Baas », précise Sutorius.

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Selon le journal anglais, Newcastle suit également les performances d’Aaron Bouwman, en plus de celles de Janse. Les Magpies ont recruté Sean Steur à l’Ajax l’été dernier pour plus de 23 millions d’euros.

De nombreux supporters de Newcastle ne sont d’ailleurs pas satisfaits que l’entraîneur Matthias Jaissle ne fasse pas toujours jouer Steur. Le milieu de terrain a été remplacé à la mi-temps samedi contre Arsenal (2-2), au grand mécontentement de nombreux supporters.