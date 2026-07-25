Beşiktaş ne semble pas vouloir se contenter d'un seul coup retentissant lors du mercato estival, après s'être rapproché de la signature de l'une des stars d'Al Hilal, une démarche qui pourrait lui offrir l'une des lignes offensives les plus redoutables la saison prochaine.

Des rapports de presse avaient précédemment confirmé que Beşiktaş était parvenu à un accord avec la star égyptienne Mohamed Salah, ancien joueur de Liverpool, pour un contrat d'une saison assorti d'un salaire pouvant atteindre 12 millions d'euros, avec une clause permettant de prolonger le contrat d'une saison supplémentaire.

Selon le journaliste fiable Sacha Tavolieri, le club turc serait désormais proche également de trouver un accord avec l'Uruguayen Darwin Núñez, attaquant d'Al Hilal, en vue d'un transfert dans ses rangs sous forme de prêt jusqu'à la fin de la saison.

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Le rapport a indiqué que les négociations entre toutes les parties ont connu une avancée significative au cours des dernières heures, et que l'accord final n'a jamais été aussi proche, dans un contexte où le joueur souhaite retrouver les pelouses européennes.

Núñez avait rejoint Al Hilal lors du dernier mercato, mais son aventure avec le club ne s'est pas déroulée comme prévu, ouvrant ainsi la porte à un départ rapide, d'autant plus que plusieurs clubs européens s'intéressent à ses services.

Si Beşiktaş parvient à finaliser les deux transferts, il disposera d'un duo offensif de très haut niveau emmené par Mohamed Salah et Darwin Núñez, dans l'une des plus grosses opérations du mercato au sein du championnat turc.