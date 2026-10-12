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imago-sport-1080560508.jpgZUMA Press Wire
Abdelmawgood Samir
Traduit par

Après sa tentative d'agression sur l'arbitre : une sanction choc attend Danilo Pereira

D. Pereira
Al Hilal vs Al Ittihad
Al Hilal
Al Ittihad
Saudi Pro League
Portugal
Arabie saoudite

Lors du Clasico

Le Portugais Danilo Pereira, joueur d'Al Ittihad, est menacé d'une suspension de 4 matchs, en raison de l'altercation qui a suivi la défaite de son équipe face à Al Hilal (3-2), lors du choc de la huitième journée de la Roshn Saudi League.

La tension est montée d'un cran après le coup de sifflet final, lorsque plusieurs joueurs d'Al Ittihad ont contesté les décisions de l'arbitre Khaled Al Turais, une scène dans laquelle Pereira a figuré parmi les principaux protagonistes, dans l'attente des décisions disciplinaires qui découleront de cet incident.

Le juriste Fahd Al Qahiz a expliqué, lors de son passage dans l'émission « Al Montasaf », que la manière dont les joueurs d'Al Ittihad ont protesté constitue un comportement inacceptable, estimant que le geste de Pereira envers l'arbitre de la rencontre pourrait être qualifié de tentative d'agression, ce qui ouvre la voie à des sanctions à son encontre.

Al Qahiz a indiqué que la commission de discipline et d'éthique pourrait décider de suspendre le joueur portugais pour 4  matchs, mais la sanction reste subordonnée aux procédures engagées et à la décision officielle que la commission rendra au sujet des événements de la rencontre.

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