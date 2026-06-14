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Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

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Après sa prestation contre le Maroc, Neymar fait face à une vive tempête de critiques

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É.-U.

Blessé, le joueur a dû déclarer forfait

La star brésilienne Neymar da Silva a suscité une vive polémique en raison de son look controversé sur le banc des remplaçants de l'équipe nationale brésilienne lors du match contre le Maroc (1-1) lors de la première journée de la Coupe du monde 2026.

Le joueur, qui n’a pas pris part à la rencontre en raison d’une blessure musculaire, arborait une casquette, des chaînes en or et divers accessoires voyants. Plusieurs commentateurs sportifs ont donc jugé son apparence « inappropriée » pour une rencontre officielle.

Selon le journal espagnol « Sport », le commentateur Manolo Lama a estimé qu’« il n’est pas convenable de s’asseoir sur le banc avec des colliers et des montres en or », tandis que son collègue Maldini a ajouté : « S'il avait été en tribune VIP, cela aurait été acceptable, mais il était sur le banc de touche. »

Avant le coup d’envoi, les caméras s’étaient focalisées sur l’ancien Barcelonais, déjà remarqué lors d’une rencontre avec le rappeur américain Travis Scott. Une fois assis sur le banc, sa silhouette a suscité une vague de réactions sur les réseaux sociaux.

Les avis se sont alors partagés : les détracteurs ont jugé sa tenue inadaptée à une rencontre officielle de Coupe du monde, tandis que ses défenseurs rappelaient qu’il était forfait depuis le départ et que sa présence sur le banc, purement symbolique, ne nécessitait pas de respecter un code vestimentaire strict.

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