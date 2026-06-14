Après sa performance exceptionnelle contre le Brésil, les médias français déplorent vivement le départ de Bouadi

La presse française a couvert la prestation du joueur marocain Ayoub Bouadi, lors du match nul 1-1 des Lions de l’Atlas face au Brésil en ouverture de la Coupe du monde 2026, sur un ton empreint de regret et de déception.

Les journaux et les médias français estiment unanimement que l’équipe de France a « perdu un talent exceptionnel », le joueur de 18 ans ayant préféré représenter le Maroc malgré son parcours avec les sélections jeunes tricolores jusqu’aux moins de 21 ans.

RMC a ainsi souligné que le jeune homme est « un talent qui a éclipsé les Bleus et qui devrait faire le bonheur des Lions de l’Atlas pendant de longues années », ajoutant que le joueur « a impressionné au MetLife Stadium du New Jersey, a initié le sursaut collectif, a récupéré le ballon à six reprises et a apporté un calme remarquable à la construction des attaques avec un taux de passes réussies avoisinant les 90 % », conclut le reportage, teinté d’un sentiment évident de grande perte.

Un immense regret

Sur son site, Foot Mercato regrette ouvertement un joueur « taillé pour être un titulaire à long terme chez les Bleus », précisant qu’il a touché le ballon à 89 reprises, soit le plus haut total de la rencontre.

De son côté, L’Équipe lui a attribué la note de 8/10, le plaçant parmi les meilleurs joueurs sur la pelouse et soulignant que « Casemiro est apparu impuissant et résigné face au dynamisme de Bouaadi, qui a opté pour le Maroc après avoir porté le brassard de capitaine des Bleus chez les jeunes ».

Les louanges ne se sont pas limitées à l’Hexagone : le média britannique Football London a souligné que le joueur, après avoir décliné la sélection française pour se consacrer au Maroc, a fait preuve d’une « maturité remarquable et d’une grande technique ».

Le quotidien espagnol Marca voit en lui « le milieu dont le Real Madrid a besoin », et l’analyste Daniel Riolo assure qu’il « s’est imposé comme un leader et possède toutes les qualités pour rejoindre un grand club cet été ».

Le site français Ouest-France a relayé les réactions qui ont envahi les réseaux sociaux en déclarant : « La presse européenne est complètement sous le charme de la performance folle de Bouaidi contre le Brésil », tandis que la France regrette de plus en plus la perte d’un talent qui aurait pu renforcer les rangs des Bleus pendant de nombreuses années, mais qui a choisi de son plein gré de porter les couleurs du Maroc, une décision qui risque de hanter la Fédération française pendant longtemps.