La star brésilienne Neymar da Silva a suscité une vive polémique en raison de son look controversé sur le banc des remplaçants de l'équipe du Brésil lors du match contre le Maroc (1-1) lors de la première journée de la Coupe du monde 2026.

Le joueur, qui n’a pas pris part à la rencontre en raison d’une blessure musculaire, arborait une casquette, plusieurs chaînes en or et d’autres accessoires voyants. Ce choix vestimentaire a poussé plusieurs commentateurs sportifs à dénoncer une tenue « inappropriée » pour une rencontre officielle.

Selon le journal espagnol « Sport », le commentateur Manolo Lama a estimé qu’« il n’est pas convenable de s’asseoir sur le banc avec des colliers et des montres en or », tandis que son collègue Maldini a ajouté : « S'il avait été en tribune VIP, cela aurait été acceptable, mais il était sur le banc de touche. »

Les caméras, qui l’ont isolé avant le coup d’envoi, ont révélé une silhouette très éloignée du costume habituel des bancs de touche, attirant l’attention des supporters du monde entier. Il avait auparavant pris part à une réunion d’avant-match avec le rappeur américain Travis Scott, puis regagné sa place sur le banc, déclenchant une vague de critiques et de commentaires sur les réseaux sociaux.

Les avis se sont alors partagés : les détracteurs ont jugé cette tenue inappropriée pour un match officiel de Coupe du monde, tandis que les défenseurs ont rappelé que le joueur savait d’avance qu’il ne jouerait pas en raison de sa blessure, rendant sa présence sur le banc purement symbolique et donc peu soumise à un code vestimentaire strict.