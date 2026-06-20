Après sa mise en examen, trois statistiques majeures viennent atténuer le choc pour Hakimi

Ashraf Hakimi, capitaine de l’équipe nationale marocaine, a signé des performances historiques lors du match contre l’Écosse en Coupe du monde 2026, performances qui lui ont permis d’atténuer quelque peu le séisme causé par sa mise en accusation dans la médiatisée affaire de viol.

Le défenseur a pourtant essuyé un revers judiciaire : la cour d’appel de Versailles a confirmé, jeudi, sa mise en accusation pour viol, maintenant ouverte l’affaire qui le poursuit depuis 2023.

Malgré cette décision rendue vendredi matin, le latéral droit a bien pris part à la rencontre face à l’Écosse, disputée tôt ce samedi, et a livré une prestation solide, contribuant à la victoire 1-0 des Lions de l’Atlas.

Grâce à ce succès lors de la 2ᵉ journée du groupe 3 des qualifications pour la Coupe du monde 2026, les Lions de l’Atlas se rapprochent des seizièmes de finale.

D’après le site « Stats Foot », il est désormais, à 25 ans, le joueur africain ayant disputé le plus grand nombre de matches de Coupe du monde, avec douze apparitions au compteur.

Le joueur du Paris Saint-Germain devance désormais l’ancien duo camerounais François Omam-Biyik et l’ex-Ghanéen Asamoah Gyan, bloqués à 11 capes mondiales.

Avec 30 matchs au compteur dans les grandes compétitions (Coupe du monde et Coupe d’Afrique des nations), il rejoint au sommet des joueurs marocains Youssef En-Nesyri, absent de la sélection, et pourra s’emparer seul de ce record lors de la prochaine rencontre face à Haïti.

Ses statistiques ne s’arrêtent pas là : il est également en tête du classement des joueurs ayant remporté le plus de victoires dans l’histoire de la sélection marocaine, toutes compétitions confondues, avec 65 succès à son actif.

Il devance désormais le duo Yassine Bono (64 victoires) et Noureddine Naybet (63 victoires).