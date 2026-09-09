Des rapports de presse ont révélé la position du Néerlandais Cresencio Summerville, ailier d'Al-Hilal, concernant sa participation au prochain match face à Al-Taawoun en Saudi Pro League, après la blessure qu'il a subie lors du dernier match contre Neom.

Al-Hilal se rendra chez Al-Taawoun, samedi prochain, sur la pelouse de ce dernier à Buraydah, lors de la septième journée de la Saudi Pro League.

Le journal saoudien « Al-Yaum » a affirmé que Summerville participera au match normalement, après s'être remis de la blessure contractée lors du match contre Neom.

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L'ailier néerlandais a subi une élongation des ischio-jambiers, qui l'a contraint à sortir lors de la défaite d'Al-Hilal contre Neom sur le score de deux buts à zéro, avant-hier lundi, sur la pelouse du Kingdom Arena, lors de la sixième journée de la Saudi Pro League.

Summerville est considéré comme l'un des éléments les plus en vue d'Al-Hilal, depuis son transfert dans ses rangs lors du dernier mercato estival, en provenance de West Ham United d'Angleterre.

Depuis lors, le joueur de 24 ans a disputé 7 matches avec Al-Hilal en Saudi Pro League et en Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées, au cours desquels il a réussi à marquer deux buts et à en délivrer autant.