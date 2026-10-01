Après quatre ans de polémique, Courtois brise le silence sur sa crise avec les supporters de l'Atlético Madrid

Après une rupture et une hostilité qui ont duré des années, le gardien belge Thibaut Courtois est sorti de son silence pour mettre fin à la polémique qu'il avait déclenchée avec ses célèbres déclarations en 2022, affirmant que sa phrase controversée « je suis du bon côté de l'histoire » ne visait absolument pas son ancien club, l'Atlético Madrid.

Depuis le transfert de Courtois chez le rival, le Real Madrid, sa relation avec les supporters des Rojiblancos est passée de l'amour à une profonde hostilité. Bien que le gardien, qui a joué à l'Atlético en prêt depuis Chelsea, ait remporté avec eux le titre de champion d'Espagne et atteint la finale de la Ligue des champions 2014, il n'a pas été épargné par les sifflets et l'hostilité à chaque visite au stade Wanda Metropolitano.

Le pic de tension est survenu en mai 2022, à la veille de la finale de la Ligue des champions entre le Real Madrid et Liverpool, lorsque Courtois a déclaré : « Ils ont disputé une finale contre le Real Madrid en 2018. Quand on affronte le Real Madrid, on sait qu'ils gagnent les finales, et aujourd'hui je suis du côté gagnant de l'histoire. » Une phrase que les supporters de l'Atlético ont interprétée comme une allusion directe à leur défaite en finale à Lisbonne en 2014, à laquelle Courtois avait lui-même participé.

Quatre ans et demi plus tard, le gardien a livré sa version complète sur la radio espagnole « Onda Cero », clarifiant les choses et se réconciliant avec son ancien club par des mots bienveillants sans précédent.





Courtois a déclaré : « Si je le pouvais, je ne supprimerais pas cette phrase, car il ne s'agissait pas d'eux — de l'Atlético Madrid — mais de Liverpool. J'ai toujours parlé de l'Atlético avec un grand respect, et j'y ai remporté des titres. »

La star belge a ajouté : « Cette période m'a fait aimer l'Espagne, j'y ai eu deux enfants, et je n'en dirai jamais un seul mauvais mot. Je suis parti parce que j'étais prêté par Chelsea. »

Courtois a conclu ses propos par un message de gratitude sans équivoque : « Je suis très fier de la période passée à l'Atlético, car elle a fait de moi le gardien de but que je suis aujourd'hui. »







