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Brighton & Hove Albion v Brentford - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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Après plus de six ans : une empreinte allemande ramène Özil dans la mémoire de la Premier League

Brighton vs Brentford
Brighton
Brentford
Premier League
Mesut Özil
P. Gross
Angleterre
Allemagne

Le trône de l'ancienne star d'Arsenal est menacé

La star de Brighton Pascal Groß est entrée dans l'histoire par la grande porte, après avoir poursuivi son excellente forme avec un nouveau but en Premier League anglaise, lors du match de son équipe face à Brentford, dans le cadre de la dixième journée du championnat, dimanche soir.

Groß a offert l'avantage à son équipe (2-1) avant la fin de la première mi-temps, en inscrivant le deuxième but de la formation sur un penalty à la 42e minute, après que Diego Gómez eut ouvert le score pour les locaux à la 15e minute, et qu'Igor Thiago eut égalisé pour Brentford à la 23e minute.

Groß a ainsi égalé la performance de son compatriote allemand Mesut Özil, les deux joueurs devenant les plus contributeurs aux buts parmi les joueurs allemands de l'histoire de la Premier League anglaise, avec un total de 87 contributions chacun.

Le réseau de statistiques « Opta » a relevé cette performance, précisant que Groß a inscrit 35 buts et délivré 52 passes, pour égaler Özil, l'ancienne star d'Arsenal, qui a marqué 33 buts et offert 54 passes décisives.

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Groß a participé à tous les matches de Brighton depuis le début de la saison, inscrivant 4 buts et délivrant 6 passes décisives.

Selon les données de Transfermarkt, le dernier but inscrit par Özil sous le maillot d'Arsenal en Premier League remonte au 16 février 2020, lors de la victoire 4-0 face à Newcastle. Il a ensuite clos ses contributions offensives avec les Gunners quelques jours plus tard, avec une passe décisive lors de la victoire 1-0 contre West Ham, le 7 mars.

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