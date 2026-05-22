Après Pep Guardiola, un Néerlandais quitte à son tour Manchester City

À l'instar de Pep Guardiola, Pepijn Lijnders quitte à son tour Manchester City, selon l'annonce faite vendredi par The Athletic. Le club mancunien souhaitait que l'entraîneur adjoint néerlandais prolonge son aventure à l'Etihad Stadium, mais il a préféré partir.

Selon la même source, le Néerlandais refuse catégoriquement de servir sous les ordres d’Enzo Maresca, le candidat désigné pour succéder à Guardiola. L’ancien coach du NEC quitte donc son poste malgré la proposition d’un nouveau contrat pluriannuel.

Le bras droit de Guardiola siégera une dernière fois sur le banc des Citizens dimanche, à l’occasion de la clôture de la saison à domicile contre Aston Villa, fraîchement couronné en Europa League. Il prendra ensuite congé des joueurs, du staff et des supporters.

Selon les observateurs anglais, il part à la recherche d’un nouveau défi. Un retour aux côtés de Guardiola semble peu probable, l’entraîneur espagnol souhaitant prendre une pause.

Âgé de 43 ans, Lijnders a précédemment occupé, en deux périodes distinctes, le poste d’adjoint de Jürgen Klopp à Liverpool. Sous la houlette de l’Allemand et de son bras droit néerlandais, les Reds ont notamment remporté le titre de champion, la Ligue des champions, la FA Cup et l’EFL Cup.

Il a ensuite pris les commandes du NEC puis du RB Salzbourg, sans toutefois connaître le succès escompté ; il a été limogé au bout de sept mois en Autriche en raison de résultats insatisfaisants.

L’an passé, il avait été courtisé par des clubs de Championship et du Portugal, mais l’appel de Manchester City et la perspective de travailler avec Guardiola avaient été trop tentants.