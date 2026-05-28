« Après Lucas Jetten, le SC Cambuur souhaite recruter un autre joueur de l'Ajax »

Selon Lucas Weening, spécialiste de l’Ajax, Skye Vink pourrait prochainement s’engager avec le SC Cambuur. Le club frison souhaite présenter l’attaquant du Jong Ajax dès que possible.

Le fils de Marciano Vink, ancien international néerlandais, s’apprête donc à quitter Amsterdam. Il emboîte le pas à son coéquipier Lucas Jetten, parti plus tôt cette semaine pour la capitale frisonne.

Les Amstellodamois ont toutefois négocié une clause de rachat leur permettant de récupérer le joueur à tout moment.

Âgé de 19 ans, Vink a disputé trente matchs avec Jong Ajax en Keuken Kampioen Divisie cette saison, inscrivant six buts et délivrant trois passes décisives.

Le montant exact de la transaction n’a pas été dévoilé ; Transfermarkt estime sa valeur à 350 000 euros.