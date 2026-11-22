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Les joueuses du VfL Wolfsburg ont réagi après la leçon reçue lors du choc au sommet du championnat.

L’équipe de Stephan Lerch s’est imposée 2-1 (0-0) sur le terrain du RB Leipzig et est revenue, au moins provisoirement, à trois points du Bayern Munich, leader du classement.

La semaine dernière, les Louves avaient perdu 4-1 face aux Bavaroises, qui ont réalisé le doublé. Le Bayern aura toutefois l’occasion, lundi (18 h), de porter de nouveau son avance à six points en clôture de la onzième journée de Bundesliga féminine.

Cecilie Flöe Nielsen (46e) et Smilla Vallotto (48e) ont donné l’avantage au VfL. Delice Boboy (61e) n’a pu que réduire l’écart pour le RB.

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L’ancienne internationale Lena Lattwein ne figurait pas dans le groupe du VfL. Elle en avait été écartée après avoir vivement critiqué le jeu de sa propre équipe lors du choc au sommet contre le Bayern. « La forme de critique qu’elle a choisie n’a pas sa place dans l’espace public », avait déclaré Lerch.