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Al Nassr v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Après leur absence face à Al-Najma… La date du retour de Koman et Martinez à Al-Nasr est fixée

Al Nasr FC vs Al Najma
Al Nasr FC
Al Najma
Saudi Pro League
K. Coman
I. Martinez
Arabie saoudite
France
Espagne

L'ailier français et le défenseur espagnol ne participeront pas au match d'aujourd'hui

Selon des informations parues dans la presse, la date de retour sur les terrains de l'ailier français Kingsley Coman et du défenseur espagnol Iñigo Martínez, tous deux joueurs de l'Al-Nasr, a été révélée, après que leur absence lors du match contre Al-Najma a été confirmée.

Le Portugais Jorge Jesus, entraîneur de l'Al-Nassr, avait décidé d'écarter Coman et Martinez de la liste des joueurs retenus pour le match contre Al-Najma, ce vendredi, au stade Al-Awal Park, dans le cadre de la 27e journée du championnat Roshen.

Le journal saoudien « Al-Riyadiah » a indiqué que le Portugais Carlos Miguel, médecin de l'Al-Nassr, avait donné son accord pour le retour du duo sur le terrain à partir du prochain match, après celui contre Al-Najma.

Lire aussi... Jesus : « La sélection saoudienne m'a contacté... et voici ma position quant à la possibilité de la diriger lors de la Coupe du monde »

Le prochain match aura lieu samedi 11 avril prochain : Al-Nassr se rendra à Najran pour affronter Al-Akhdoud, dans le cadre de la 28e journée du championnat Roshen.

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Martinez souffrait d'une déchirure au muscle ischio-jambier, contractée avant le début de la dernière trêve internationale, tandis que Koman souffrait d'une élongation au muscle ischio-jambier et au mollet lors de l'entraînement collectif de mardi dernier.

Il convient de rappeler qu'Al-Nassr occupe la tête du championnat saoudien cette saison avec 67 points, soit 3 points d'avance sur Al-Hilal, deuxième, et 5 points d'avance sur Al-Ahli, troisième.

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