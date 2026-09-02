Après les surprises du mercato, Carragher : un seul club peut défier Arsenal

L'ancienne star de Liverpool Jamie Carragher estime qu'une seule équipe peut empêcher Arsenal de décrocher un deuxième titre consécutif en Premier League anglaise.

Carragher, connu pour ses avis qui suscitent la polémique, a livré sa propre analyse à la lumière des changements soudains survenus dans les dernières heures du marché des transferts estival, qui a fermé ses portes mardi soir.

Carragher a affirmé que l'impact du transfert de l'Argentin Enzo Fernandez allait pousser Manchester City devant Chelsea dans la course au titre, considérant que les Skyblues sont désormais le concurrent le plus proche d'Arsenal.

Manchester City a finalisé la signature d'Enzo Fernandez en provenance de Chelsea contre 125 millions de livres sterling, dans un transfert record.

Dans son analyse sur le réseau Sky Sports, Carragher a déclaré : « Je pense que ce transfert pousse effectivement Manchester City devant Chelsea. Moi et beaucoup d'autres pensions que Chelsea allait réaliser une très bonne saison, et je continue de croire qu'une grande partie de cela tient au fait qu'il ne dispute pas les compétitions européennes, qu'il possède un nouvel entraîneur, en plus de la ligne offensive dont il dispose. »

Il a poursuivi : « Mais ils perdent Enzo Fernandez, qui était, pour moi, l'un des grands joueurs de Chelsea. »

L'ancienne star de Liverpool a ajouté : « Manchester City paraît bien plus fort désormais. Je pense qu'il sera le plus grand concurrent d'Arsenal à l'heure actuelle. C'est un effectif très solide, cela ne fait aucun doute. Beaucoup de changements ont eu lieu au sein de l'équipe. »

La perte de Rodri et le renforcement du milieu

Carragher a évoqué l'impact du départ ou de l'absence de Rodri, déclarant : « Je pense que la perte de Rodri a été un événement majeur, et j'estimais qu'il serait très difficile de compenser cela. Mais si vous m'aviez dit à la fin de la saison dernière qu'ils allaient recruter Elliot Anderson et Enzo Fernandez, vous diriez qu'il s'agit d'un milieu de terrain de très haut niveau. Ils ont déboursé une somme importante pour cela, et il doit donc en être ainsi. »

Carragher a conclu ses propos en affirmant : « Je pense que cela leur offre la meilleure chance, comparé à n'importe quelle autre équipe de Premier League, d'être le principal concurrent, et peut-être la seule équipe réellement capable d'arracher ce titre à Arsenal. »

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