La star française Karim Benzema semble vivre ses derniers jours au sein d'Al-Hilal, après les informations qui l'ont associé à un départ des rangs du « leader de l'Asie ».

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Bien qu'il ait rejoint Al-Hilal en janvier dernier après la résiliation de son contrat avec Al-Ittihad, le buteur français est désormais un sérieux candidat au départ dans les prochains jours, après avoir atteint une impasse avec la direction du « leader ».

Selon des sources internes au club d'Al-Hilal, Benzema est en grande partie sur le point de quitter le club, après avoir refusé de voir son rôle se limiter à la seule participation à la compétition asiatique, et réclamé de percevoir l'intégralité de ses droits, ce sur quoi travaille actuellement la direction du « leader ».

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Dans le même temps, l'absence de Benzema pour le match de demain face à Al-Khaleej, lors de la quatrième journée de la Saudi Pro League, s'est confirmée, après qu'Al-Hilal a annoncé sa blessure au niveau du dos, où il souffre de vives douleurs.

En conséquence, la star française sera absente de la liste d'Al-Hilal pour le match face à Al-Khaleej dans un premier temps, et il quittera très probablement le club dans les prochains jours.