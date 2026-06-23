Après les « éloges de Trump à l'égard de l'Égypte »… Ibrahim Hassan est-il tombé dans le piège de la technologie ?

Ibrahim Hassan, sélectionneur de l’Égypte, a provoqué une vive polémique en évoquant les félicitations du président américain Donald Trump après les performances des Pharaons lors de la Coupe du monde 2026.

Les Pharaons, qui vivent une aventure exceptionnelle dans cette Coupe du monde 2026, ont déjà récolté quatre points en deux matchs : un nul contre la Belgique et une victoire face à la Nouvelle-Zélande, qui les rapproche du tour suivant.

Interrogé sur le plateau de la chaîne « MBC Égypte », il a déclaré : « Nous avons appris que le président américain Donald Trump nous a félicités ; plus on démontre la qualité de notre jeu, plus on est respecté. »

Ses propos ont suscité l’étonnement car il n’a pas révélé ni la source de ces félicitations ni le contexte exact dans lequel elles auraient été prononcées.

Ces déclarations interviennent alors qu’une vidéo, vraisemblablement générée par intelligence artificielle, montre le président américain saluant les performances des Pharaons dans la compétition.

L’information relayée par le dirigeant égyptien repose-t-elle sur ce contenu synthétique ?

À ce stade, rien ne permet de le confirmer, et le sélectionneur égyptien n’a d’ailleurs pas mentionné cette séquence. La coïncidence entre la diffusion de ce montage et les propos d’Ibrahim Hassan a toutefois suscité de nombreux doutes parmi les internautes.

Aucun communiqué officiel de la Maison Blanche ni du président américain n’a confirmé de tels éloges, ce qui alimente la polémique sur la source invoquée par le dirigeant égyptien.

Dans un contexte où les vidéos générées par intelligence artificielle se multiplient, personnalités publiques et sportives doivent plus que jamais vérifier rigoureusement leurs sources avant de communiquer.

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