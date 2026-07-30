Le gouvernement du président argentin Javier Milei a promulgué un nouveau décret interdisant l'entrée des étrangers qui incitent à la haine contre l'Argentine ou ses citoyens, et permettant également leur expulsion, une démarche qui a suscité une vive polémique quant à sa faisabilité et à ses répercussions juridiques.

Le réseaufrançais Radio Monte Carlo (RMC) a indiqué que le décret, qui doit être examiné par le Parlement, vise les étrangers qui « diffusent des messages de haine, oralement ou par écrit, ou incitent à la violence contre le peuple argentin dans son ensemble, ou contre tout citoyen argentin en raison de sa nationalité ».

Le gouvernement a justifié cette décision par ce qu'il a qualifié de « récentes manifestations d'hostilité contre la République argentine et les Argentins ».

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Milei n'a pas précisé directement ces « manifestations », mais il avait évoqué ces derniers jours l'existence d'une « campagne anti-argentine » à la suite de la Coupe du monde, sur fond de critiques dont ont fait l'objet la sélection argentine et ses supporters à l'étranger.

Il a également accusé, lors de tensions diplomatiques avec le Brésil, les gouvernements du Brésil, du Mexique et le Parti démocrate américain de financer une campagne contre l'Argentine, sans en apporter la preuve.

Milei a affirmé que « quiconque attaque la République argentine n'est pas le bienvenu dans notre pays », tandis que le décret a souligné que ses mesures n'englobent pas les divergences idéologiques ni la critique politique, académique ou civique, considérées comme des droits garantis par la Constitution.

« Non tranché »

L'avenir du décret reste incertain, car il a été promulgué sous la forme d'un « décret de nécessité et d'urgence » et est soumis à l'examen d'une commission parlementaire avant d'être présenté aux chambres des députés et des sénateurs. Il ne sera annulé que si les deux chambres le rejettent conjointement.

La formulation juridique du décret a suscité les critiques d'experts en droit. L'avocate Lucía Gallobo, spécialisée dans les affaires internationales au Centre d'études juridiques et sociales (CELS), a déclaré que le texte était « peu clair », car il ne fournit pas de définition précise du discours de haine ni de mécanismes pour le prouver, ce qui laisse une large marge à l'interprétation et à l'application discrétionnaire.

Cette décision intervient à un moment où la Fédération argentine de football subit des pressions, après que la FIFA a annoncé l'ouverture d'une procédure disciplinaire à son encontre, sur fond d'événements survenus lors de la Coupe du monde, comprenant des allégations relatives à des chants et gestes discriminatoires, à l'affichage de messages inappropriés de la part de l'équipe et des supporters, ainsi qu'au jet de projectiles depuis les tribunes, et aux incidents survenus entre les joueurs des deux sélections à l'issue de la finale.