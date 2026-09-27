Après les accusations de corruption : un nouveau coup administratif frappe Al-Ahli d'Arabie saoudite

Les tensions ne se sont pas apaisées au sein d'Al-Ahli d'Arabie saoudite depuis le départ du Portugais Rui Pedro de son poste de directeur sportif. Un nouveau coup dur administratif est venu rapidement après qu'Oussama Hawsawi, qui avait pris la relève, a décidé de quitter ses fonctions après une courte période, dans un développement qui relance les interrogations sur la stabilité administrative au sein du club.

Al-Ahli avait mis fin à sa collaboration avec Pedro avant que la direction du club ne charge Oussama Hawsawi d'assurer ses missions durant la période à venir, après la décision d'écarter le directeur sportif portugais sur fond de résultats de l'équipe et de mécontentement des supporters.

À lire aussi : Vidéo : un aveu surprenant de Firas Al-Buraikan après la nuit d'Amman

Le départ de Pedro a coïncidé avec des rapports et une agitation médiatique autour d'accusations visant son travail administratif et certains dossiers contractuels, avant que l'ancien directeur sportif ne démente ces accusations, affirmant dans des déclarations ultérieures qu'il avait travaillé avec dévouement et respect, et que sa relation avec Al-Ahli s'était terminée à l'amiable.

Hawsawi présente sa démission

Selon le journal saoudien « Al-Riyadiah », Oussama Hawsawi a présenté sa démission de son poste de directeur sportif par intérim à Al-Ahli, après une courte période à ce poste, dans un mouvement surprise qui a de nouveau ramené le dossier de la direction sportive sur le devant de la scène.

Les rapports indiquent que la démission de Hawsawi est intervenue dans un contexte de divergences de vues avec la direction du club sur un certain nombre de décisions liées à l'équipe première, tandis que « Okaz » a rapporté que le différend était également lié au fait qu'il n'avait pas obtenu l'ensemble des prérogatives associées à ses fonctions.

Le départ de Hawsawi place la direction d'Al-Ahli face à un nouveau défi, après s'être retrouvée dans l'obligation de réorganiser sa structure sportive en peu de temps et de trouver une formule garantissant la stabilité du travail administratif et technique durant la prochaine étape, d'autant plus que les compétitions se poursuivent et que l'équipe a besoin de décisions claires sur les dossiers liés à l'équipe première.