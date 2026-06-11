L’Union européenne de football (UEFA) a officialisé la désignation de l’arbitre somalien Omar Artan pour diriger la Supercoupe de l’UEFA 2026 entre le Paris Saint-Germain et Aston Villa. Ce choix revêt une portée particulière, l’officiel africain ayant été précédemment empêché de participer à la Coupe du monde 2026 en raison d’un refus de visa d’entrée aux États-Unis.

Malgré son jeune âge, Artan est considéré comme l’un des arbitres les plus prometteurs de la scène internationale. Présent sur la liste FIFA depuis 2018, il a déjà dirigé plusieurs grandes rencontres sur le continent africain, dont le match retour de la finale de la Ligue des champions de la CAF en 2025-2026.

Il a par ailleurs été désigné meilleur arbitre africain de l’année 2025 par la Confédération africaine de football (CAF), récompensant ses performances remarquables des dernières saisons.

La FIFA l’avait pourtant sélectionné pour la Coupe du monde 2026, mais les autorités américaines lui ont refusé un visa d’entrée, officiellement en raison de liens présumés avec des groupes terroristes.

La FIFA a finalement accepté cette décision, et son président Gianni Infantino a reconnu ne pas pouvoir influer sur les choix des gouvernements.

Éloges de Ceferin

L’UEFA a justifié ce choix par le protocole d’accord récemment signé avec la CAF pour renforcer la coopération dans plusieurs domaines, notamment le développement de l’arbitrage et l’échange de bonnes pratiques.

Le président de l’UEFA, Aleksander Čeferin, a salué le jeune arbitre somalien, soulignant sa grande expérience et son niveau exceptionnel dans les plus grandes compétitions de la CAF.

« Artan est un jeune arbitre exceptionnel qui a fait ses preuves lors des plus grandes compétitions de la Confédération africaine de football. Le football rassemble les peuples, et par cette nomination, nous affirmons notre respect à son égard et envers ses compétences arbitrales, grâce auxquelles il mérite cette haute fonction », a déclaré Ceverin.

Il a également exprimé sa gratitude au président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, pour son soutien et la coopération entre les deux instances.