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Scotland v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

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Après le « trou marocain »… Les médias écossais s'en prennent à l'arbitrage

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L’Écosse a réclamé deux penalties en faveur de John McGinn et Scott McTominay.

Certains grands journaux écossais accusent l’arbitre de la rencontre Maroc-Écosse d’avoir favorisé les Lions de l’Atlas, battant les Écossais 1-0 lors de la deuxième journée du groupe 3 de la Coupe du monde 2026.

Elle évoque un « début de match cauchemar » et pointe le but précoce d’Ismail El-Saybari dès la 2^e minute, tout en rappelant que les espoirs de qualification écossais reposent désormais sur la rencontre face au Brésil.

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Elle a mis en avant cinq points clés, soulignant que la sélection écossaise méritait au moins un point et que l’ouverture du score précoce avait « sapé le moral » des joueurs et des supporters.

De son côté, le quotidien The Scotsman a publié les notes des joueurs après la défaite, estimant que les espoirs de qualification pour les seizièmes de finale « restaient intacts », et saluant la performance de la star écossaise Lewis Ferguson. Il a par ailleurs jugé « légitimes » les demandes de penalty en faveur de McTominay.

« Le pire début »

De son côté, la BBC Écosse a recueilli les réactions des joueurs et de l’entraîneur Steve Clarke, qui a reconnu après la rencontre : « Un début de match catastrophique pour nous, mais nous avons fait preuve d’une grande combativité et d’une grande détermination en deuxième mi-temps. »

De son côté, Louis Ferguson a reconnu : « C’était le pire début possible. Nous n’avons pas touché le ballon et nous leur avons offert un but facile. Ce n’est pas dans nos habitudes. »

Dans la rubrique écossaise du Guardian, la réalisation marocaine est présentée comme un « bémol dans la fête écossaise de la Coupe du monde », les supporters, surnommés « l’armée du tartan », apparaissant sonnés par cette ouverture du score rapide.

Le quotidien a conclu en soulignant que « l’Écosse redoutait secrètement ce scénario avant le coup d’envoi, tant la sélection marocaine impressionne ces dernières années ».

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