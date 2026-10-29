Le Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, a relancé sa course vers le 1000e but de sa carrière, après avoir inscrit un triplé dans les filets d'Al-Khaleej, jeudi soir, lors de la douzième journée du championnat saoudien Roshn Pro League, dans une nouvelle soirée qui a renforcé ses statistiques offensives et remis sur le devant de la scène une polémique autour de l'un de ses derniers buts.

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En comptabilisant le but controversé lors de la rencontre face à Al-Fayha, le compteur de Ronaldo atteint les 885 buts en carrière, le plaçant à seulement 15 buts de la barre des mille. Mais ce chiffre fait toujours débat parmi certaines sources statistiques qui n'ont pas pris en compte ce même but dans son total.

Le but face à Al-Fayha : le point de discorde dans les comptes de Ronaldo

Les détails de la polémique remontent à la rencontre entre Al-Nassr et Al-Fayha, qui s'est soldée par une victoire d'Al-Nassr sur le score de 3-1, lorsque Ronaldo a inscrit un but ayant soulevé des interrogations quant à son attribution, après que le ballon eut touché l'un des joueurs de l'équipe adverse avant de finir dans les filets, ce qui a ouvert le débat sur l'auteur réel du but.

Malgré cette polémique, le rapport de l'arbitre et la Roshn Pro League ont attribué le but à Ronaldo, venu s'ajouter à son total officiel de buts, selon les informations relatives à cet épisode, tandis que certaines sources ont continué à ne pas le comptabiliser, ce qui a conduit à une divergence dans le total des buts de la star portugaise.

15 buts séparent CR7 du rêve historique

En se fondant sur la validation du but dans les registres du match et de la ligue, le compteur de Ronaldo atteint 885 buts, ne lui laissant besoin que de 15 buts pour franchir la barre des mille, un exploit que la star portugaise aspire à réaliser avant de tirer sa révérence.

Quant aux sources qui ne comptabilisent pas le but face à Al-Fayha, elles situent le total du capitaine d'Al-Nassr à 884 buts, ce qui signifie que la distance restante jusqu'aux mille s'élève à 16 buts. Entre ces deux chiffres, la validation du but dans les registres officiels du match demeure un facteur déterminant pour trancher la polémique autour du compteur de Ronaldo, qui continue de se rapprocher d'un nouvel exploit historique dans sa carrière.