Après le sextuplé contre Al-Shabab : Al-Ahli encaisse un coup dur face à Al-Sadd

Le club saoudien d'Al-Ahli a subi un nouveau coup dur lors de la saison en cours, après la blessure de l'une de ses stars pendant le match face à Al-Sadd, dans le cadre de la quatrième journée de la Ligue des champions d'Asie Elite.

Al-Ahli avait encaissé il y a quelques jours une lourde défaite face à Al-Shabab, sur le score de 6-1, lors de la 12e journée de la Saudi Pro League.

La première mi-temps du match contre Al-Sadd a été marquée par la blessure du Français Valentin Atangana, qui n'a pu terminer la rencontre, ce qui a poussé l'entraîneur néerlandais Marino Pusic à le remplacer, faisant entrer à sa place son coéquipier Ziyad Al-Johani.

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Al-Ahli traverse actuellement une mauvaise passe en matière de stabilité sportive et administrative, ce qui pourrait entraîner le départ de Pusic de son poste dans les prochains jours.

Rappelons qu'Al-Ahli est le champion des deux dernières éditions de l'Asie Elite et aspire à remporter le titre pour la troisième fois consécutive, un exploit sans précédent.